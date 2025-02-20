https://ria.ru/20250220/moskva-2000502688.html

В Москве врачи извлекли инородный предмет из дыхательных путей ребенка

В Москве врачи извлекли инородный предмет из дыхательных путей ребенка - РИА Новости, 20.02.2025

В Москве врачи извлекли инородный предмет из дыхательных путей ребенка

Московские врачи спасли двухлетнего мальчика после попадания в его дыхательные пути куска мяса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:35:00+03:00

2025-02-20T11:35:00+03:00

2025-02-20T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московские врачи спасли двухлетнего мальчика после попадания в его дыхательные пути куска мяса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Уточняется, что пациент поступил в инфекционное отделение детской больницы имени З.А. Башляевой с жалобами на кашель, одышку, "свистящее" дыхание и с повышенной температурой тела. В приемном отделении выполнили рентгенографию грудной клетки, которая показала левостороннюю пневмонию. "Пациента госпитализировали в стационар... По данным видеобронхоскопии в дистальном отделе левого главного бронха увидели инородное тело продолговатой формы размером 4 на 1 сантиметр - кусок мяса. Его достали при помощи аспирационной тяги, бронхи обработали, и ребенок смог свободно дышать", - говорится в сообщении. В больнице отметили, что если ребенок подавился во время еды, нужно понимать, что пища может застрять в дыхательных путях. Учитывая, что не все видно на рентгене, постановка точного диагноза может быть затруднена, поэтому правильный и тщательный сбор анамнеза помогает вовремя распознать инородное тело и своевременно выполнить лечебную бронхоскопию.

https://ria.ru/20250129/moskva-1996070670.html

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москва, здоровье - общество