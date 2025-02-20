https://ria.ru/20250220/moskva-2000499306.html
В Москве отремонтируют более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов
В Москве отремонтируют более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов - РИА Новости, 20.02.2025
В Москве отремонтируют более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:23:00+03:00
2025-02-20T11:23:00+03:00
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок общественного транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году отремонтируем свыше 4 тысяч квадратных метров таких конструкций, в том числе на участках МКАД, ТТК, МСД, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что шумозащитные экраны выполнены в единой городской стилистике. "Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении.
https://ria.ru/20250208/moskva-1998131129.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок общественного транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году отремонтируем свыше 4 тысяч квадратных метров таких конструкций, в том числе на участках МКАД, ТТК, МСД, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что шумозащитные экраны выполнены в единой городской стилистике.
"Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении.