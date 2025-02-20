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Овчинский: сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 85% семей из ЦАО - РИА Новости, 20.02.2025
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07:20 20.02.2025 (обновлено: 07:45 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/moskva-2000434125.html
Овчинский: сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 85% семей из ЦАО
Овчинский: сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 85% семей из ЦАО - РИА Новости, 20.02.2025
Овчинский: сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 85% семей из ЦАО
Около 2 тысяч семей из Центрального административного округа Москвы обратились за услугой "Помощь в переезде" по программе реновации, рассказал министр... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:20:00+03:00
2025-02-20T07:45:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Около 2 тысяч семей из Центрального административного округа Москвы обратились за услугой "Помощь в переезде" по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В центре столицы новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей. Из них почти две тысячи, это 85 процентов, воспользовались помощью города при переезде", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.С помощью сервиса "Помощь в переезде" граждане, получившие жилье по реновации, могут бесплатно вызвать грузчиков. Для этого нужно отправить онлайн-заявку на портале мэра или прийти в один из центров информирования по переселению, которые находятся на первых этажах новостроек.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. По ней планируется расселить 5176 домов и около 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20250219/ovchinskiy-2000186017.html
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 85% семей из ЦАО

Овчинский: сервис "Помощь в переезде" по реновации использовали 85% семей из ЦАО

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Около 2 тысяч семей из Центрального административного округа Москвы обратились за услугой "Помощь в переезде" по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В центре столицы новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей. Из них почти две тысячи, это 85 процентов, воспользовались помощью города при переезде", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Овчинский: во Внукове освободили участок для домов по программе реновации
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С помощью сервиса "Помощь в переезде" граждане, получившие жилье по реновации, могут бесплатно вызвать грузчиков. Для этого нужно отправить онлайн-заявку на портале мэра или прийти в один из центров информирования по переселению, которые находятся на первых этажах новостроек.
Программа реновации действует в Москве с 2017 года. По ней планируется расселить 5176 домов и около 1 миллиона человек.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Овчинский: около 9 тысяч семей в ЮВАО воспользовались помощью в переезде
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Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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