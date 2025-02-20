https://ria.ru/20250220/moskva-2000434125.html

Овчинский: сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 85% семей из ЦАО

Овчинский: сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 85% семей из ЦАО - РИА Новости, 20.02.2025

Овчинский: сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 85% семей из ЦАО

Около 2 тысяч семей из Центрального административного округа Москвы обратились за услугой "Помощь в переезде" по программе реновации, рассказал министр... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:20:00+03:00

2025-02-20T07:20:00+03:00

2025-02-20T07:45:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Около 2 тысяч семей из Центрального административного округа Москвы обратились за услугой "Помощь в переезде" по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В центре столицы новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей. Из них почти две тысячи, это 85 процентов, воспользовались помощью города при переезде", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.С помощью сервиса "Помощь в переезде" граждане, получившие жилье по реновации, могут бесплатно вызвать грузчиков. Для этого нужно отправить онлайн-заявку на портале мэра или прийти в один из центров информирования по переселению, которые находятся на первых этажах новостроек.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. По ней планируется расселить 5176 домов и около 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20250219/ovchinskiy-2000186017.html

https://ria.ru/20241221/ovchinskiy-1990540848.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы