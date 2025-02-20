https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000584274.html
В полиции рассказали о жертвах новой схемы мошенников с кодом от домофона
В полиции рассказали о жертвах новой схемы мошенников с кодом от домофона - РИА Новости, 20.02.2025
В полиции рассказали о жертвах новой схемы мошенников с кодом от домофона
Мошенники притворяются сотрудниками управляющей компании и под видом установки "персонального" кода от домофона получают код из смс для восстановления доступа к РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:01:00+03:00
2025-02-20T16:01:00+03:00
2025-02-20T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мошенники притворяются сотрудниками управляющей компании и под видом установки "персонального" кода от домофона получают код из смс для восстановления доступа к аккаунтам, один из потерпевших по этой схеме лишился миллиона рублей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Схему с уникальными кодами от домофона активно обсуждают в социальных сетях, а в подразделения полиции обратились первые потерпевшие. Ранее таким способом убеждали граждан отсканировать фишинговый QR-код, теперь выманивают код авторизации", - говорится в сообщении.Правоохранители пояснили, что сперва гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные. Усыпив так бдительность, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности. "Персональный код домофона" отправляют жертве и просят его продиктовать. "Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам. Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение "для защиты аккаунтов", вследствие чего лишился более миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20250220/moshenniki-2000549337.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
В полиции рассказали о жертвах новой схемы мошенников с кодом от домофона
МВД: жертва схемы мошенников с кодом от домофона потеряла более миллиона рублей
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Мошенники притворяются сотрудниками управляющей компании и под видом установки "персонального" кода от домофона получают код из смс для восстановления доступа к аккаунтам, один из потерпевших по этой схеме лишился миллиона рублей, предупредило управление
по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Схему с уникальными кодами от домофона активно обсуждают в социальных сетях, а в подразделения полиции обратились первые потерпевшие. Ранее таким способом убеждали граждан отсканировать фишинговый QR-код, теперь выманивают код авторизации", - говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что сперва гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные.
Усыпив так бдительность, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности. "Персональный код домофона" отправляют жертве и просят его продиктовать.
"Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам. Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение "для защиты аккаунтов", вследствие чего лишился более миллиона рублей", - заключили в ведомстве.