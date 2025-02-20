https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000500078.html

Сбербанк предупредил о всплеске мошенничества с бизнесом под видом ФНС

Сбербанк предупредил о всплеске мошенничества с бизнесом под видом ФНС - РИА Новости, 20.02.2025

Сбербанк предупредил о всплеске мошенничества с бизнесом под видом ФНС

Мошенники начали активно атаковать российский бизнес, маскируясь под представителей ФНС и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил журналистам... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:27:00+03:00

2025-02-20T11:27:00+03:00

2025-02-20T11:27:00+03:00

технологии

сергей велигодский

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

сбербанк россии

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Мошенники начали активно атаковать российский бизнес, маскируясь под представителей ФНС и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. "Сбер" фиксирует всплеск мошеннических рассылок на электронную почту организаций - злоумышленники маскируются под представителей Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов", - сказал он в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". Велигодский отметил, что за последние дни антифрод-система Сбербанка вовремя выявила и приостановила все подозрительные операции в банке, поэтому ущерба на миллионы рублей удалось избежать полностью. Он сообщил, что "Сбер" фиксирует подобные атаки и на аутсорсинговые компании, которые предоставляют бухгалтерские услуги сразу нескольким юридическим лицам и предпринимателям. "Цель фишинговой рассылки - получение удаленного доступа к системам дистанционного банковского обслуживания и хищение денег со счетов компаний", - подчеркнул он. По словам Велигодского, расследование показало, что незадолго до попыток мошеннических списаний на электронные адреса компаний приходили фишинговые письма якобы от ФНС и ФССП. Сообщения содержали файлы и ссылки с вредоносными программами.

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000474499.html

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технологии, сергей велигодский, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), сбербанк россии, общество