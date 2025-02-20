https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000500078.html
Сбербанк предупредил о всплеске мошенничества с бизнесом под видом ФНС
Сбербанк предупредил о всплеске мошенничества с бизнесом под видом ФНС - РИА Новости, 20.02.2025
Сбербанк предупредил о всплеске мошенничества с бизнесом под видом ФНС
Мошенники начали активно атаковать российский бизнес, маскируясь под представителей ФНС и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил журналистам... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:27:00+03:00
2025-02-20T11:27:00+03:00
2025-02-20T11:27:00+03:00
технологии
сергей велигодский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
сбербанк россии
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Мошенники начали активно атаковать российский бизнес, маскируясь под представителей ФНС и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. "Сбер" фиксирует всплеск мошеннических рассылок на электронную почту организаций - злоумышленники маскируются под представителей Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов", - сказал он в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". Велигодский отметил, что за последние дни антифрод-система Сбербанка вовремя выявила и приостановила все подозрительные операции в банке, поэтому ущерба на миллионы рублей удалось избежать полностью. Он сообщил, что "Сбер" фиксирует подобные атаки и на аутсорсинговые компании, которые предоставляют бухгалтерские услуги сразу нескольким юридическим лицам и предпринимателям. "Цель фишинговой рассылки - получение удаленного доступа к системам дистанционного банковского обслуживания и хищение денег со счетов компаний", - подчеркнул он. По словам Велигодского, расследование показало, что незадолго до попыток мошеннических списаний на электронные адреса компаний приходили фишинговые письма якобы от ФНС и ФССП. Сообщения содержали файлы и ссылки с вредоносными программами.
https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html
https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000474499.html
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технологии, сергей велигодский, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), сбербанк россии, общество
Технологии, Сергей Велигодский, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Сбербанк России, Общество
Сбербанк предупредил о всплеске мошенничества с бизнесом под видом ФНС
Сбербанк предупредил о всплеске мошенничества с бизнесом под видом ФНС и ФССП