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ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций - РИА Новости, 20.02.2025
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11:26 20.02.2025 (обновлено: 12:30 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000499972.html
ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций
ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций - РИА Новости, 20.02.2025
ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций
ЦБ считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, не предотвративших мошенничество, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:26:00+03:00
2025-02-20T12:30:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
мошенники
эльвира набиуллина
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. ЦБ считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, не предотвративших мошенничество, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры", — сказала она в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".Набиуллина отметила, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают, они отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий.По данным Центробанка, объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей. При этом размер операций, совершенных без согласия клиентов, вырос до 26,9 миллиарда рублей.В среду Набиуллина рассказала, что банки должны до конца марта решить проблему с хищениями средств со счетов через приложения.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), мошенники, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), мошенники, Эльвира Набиуллина, Россия
ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций

ЦБ призвал к ответственности для сотрудников банков, допустивших мошенничество

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. ЦБ считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, не предотвративших мошенничество, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры", — сказала она в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
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Набиуллина отметила, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают, они отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий.
По данным Центробанка, объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей. При этом размер операций, совершенных без согласия клиентов, вырос до 26,9 миллиарда рублей.
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В среду Набиуллина рассказала, что банки должны до конца марта решить проблему с хищениями средств со счетов через приложения.

Как сообщали в ЦБ, в 2024 году мошенники похитили у клиентов банков рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее.

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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)мошенникиЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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