ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций
ЦБ призвал к ответственности для сотрудников банков, допустивших мошенничество
Отделение банка. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. ЦБ считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, не предотвративших мошенничество, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры", — сказала она в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
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Набиуллина отметила, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают, они отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий.
По данным Центробанка, объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей. При этом размер операций, совершенных без согласия клиентов, вырос до 26,9 миллиарда рублей.
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В среду Набиуллина рассказала, что банки должны до конца марта решить проблему с хищениями средств со счетов через приложения.
Как сообщали в ЦБ, в 2024 году мошенники похитили у клиентов банков рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее.