https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000499972.html

ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций

ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций - РИА Новости, 20.02.2025

ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций

ЦБ считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, не предотвративших мошенничество, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:26:00+03:00

2025-02-20T11:26:00+03:00

2025-02-20T12:30:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

мошенники

эльвира набиуллина

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. ЦБ считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, не предотвративших мошенничество, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры", — сказала она в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".Набиуллина отметила, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают, они отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий.По данным Центробанка, объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей. При этом размер операций, совершенных без согласия клиентов, вырос до 26,9 миллиарда рублей.В среду Набиуллина рассказала, что банки должны до конца марта решить проблему с хищениями средств со счетов через приложения.

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https://ria.ru/20250217/moshenniki-1999850735.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), мошенники, эльвира набиуллина, россия