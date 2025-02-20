https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000474499.html
Банкам предложили собрать противоречия в законах для борьбы с мошенниками
Банкам предложили собрать противоречия в законах для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 20.02.2025
Банкам предложили собрать противоречия в законах для борьбы с мошенниками
Банки могли бы составить полный список противоречий, как им кажется, в законодательстве, чтобы лучше бороться с мошенниками, предложил директор департамента... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:45:00+03:00
2025-02-20T09:45:00+03:00
2025-02-20T09:57:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
мошенники
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Банки могли бы составить полный список противоречий, как им кажется, в законодательстве, чтобы лучше бороться с мошенниками, предложил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". Ранее на форуме вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин отметил, что есть ситуации, когда банк из-за противоречий в законодательстве, по сути, оказывает помощь мошенникам. Так, по закону о защите прав потребителей банк не вправе запрещать закрытие счета, и мошенник, получивший доступ к какому-то счёту, успевает подать заявление о расторжении договора и забрать деньги наличными. "Чтобы можно было предложить с лету - если бы банки на базе ассоциаций или самостоятельно каким-то образом сформулировали все вот эти противоречия, которые есть в законодательстве, если вы так считаете, что они существуют, и дали бы какие-то предложения со своей стороны", - заявил Данилов. "Я уверен, что законодатели с удовольствием рассмотрят эти предложения и в будущих каких-то итерациях законов что-то предусмотрят… хочется список каких-то конкретных предложений", - подытожил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенники
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), мошенники
Банкам предложили собрать противоречия в законах для борьбы с мошенниками
ЦБ призвал составить список мешающих борьбе с мошенниками противоречий в законах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Банки могли бы составить полный список противоречий, как им кажется, в законодательстве, чтобы лучше бороться с мошенниками, предложил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
Ранее на форуме вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин отметил, что есть ситуации, когда банк из-за противоречий в законодательстве, по сути, оказывает помощь мошенникам. Так, по закону о защите прав потребителей банк не вправе запрещать закрытие счета, и мошенник, получивший доступ к какому-то счёту, успевает подать заявление о расторжении договора и забрать деньги наличными.
"Чтобы можно было предложить с лету - если бы банки на базе ассоциаций или самостоятельно каким-то образом сформулировали все вот эти противоречия, которые есть в законодательстве, если вы так считаете, что они существуют, и дали бы какие-то предложения со своей стороны", - заявил Данилов.
"Я уверен, что законодатели с удовольствием рассмотрят эти предложения и в будущих каких-то итерациях законов что-то предусмотрят… хочется список каких-то конкретных предложений", - подытожил он.