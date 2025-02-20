Посольство России в Молдавии раскритиковало решение закрыть Русский дом
Посольство России в Молдавии выразило недоумение решением закрыть Русский дом
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Посольство России в Молдавии выразило недоумение в связи с заявлением министра культуры республики Сергея Продана о намерении закрыть Русский дом (Российский центр науки и культуры - РЦНК) в Кишиневе, назвав это решение необоснованным и противоречащим интересам народов обеих стран.
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"Обратили внимание на публичный комментарий министра культуры Республики Молдова Продана от 20 февраля о намерении закрыть РЦНК в Кишиневе… Вызывают недоумение противоречивость заявлений и невразумительность доводов, громогласно звучащих от официальных лиц республики. С 13 февраля молдавская сторона твердила, что мотивом стало падение "российских дронов" на юге страны. Теперь же министр культуры констатирует, что выход из соглашения – это заранее спланированный процесс", - говорится в комментарии посольства.
Российская дипломатическая миссия подчеркнула, что до настоящего момента претензий по характеру деятельности центра предъявлено не было, а обвинения в "негативном влиянии" не соответствуют действительности.
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"Деятельность РЦНК ведется в строгом соответствии с духом и буквой межправительственного соглашения от 1998 года, а также с учетом законодательства республики. За более 15 лет своей открытой и прозрачной деятельности Русский дом стал отдушиной для представителей разных поколений и профессий", - отметили в посольстве.
Дипломаты призвали власти Молдавии пересмотреть "скоропалительное решение", подчеркнув, что оно идет вразрез с комплексом двусторонних соглашений и интересами граждан обеих стран. Посольство также отметило, что международная ситуация меняется, указав на недавние российско-американские переговоры в Эр-Рияде как свидетельство позитивных тенденций.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.