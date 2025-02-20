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Посольство России в Молдавии раскритиковало решение закрыть Русский дом - РИА Новости, 20.02.2025
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22:09 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000660106.html
Посольство России в Молдавии раскритиковало решение закрыть Русский дом
Посольство России в Молдавии раскритиковало решение закрыть Русский дом - РИА Новости, 20.02.2025
Посольство России в Молдавии раскритиковало решение закрыть Русский дом
Посольство России в Молдавии выразило недоумение в связи с заявлением министра культуры республики Сергея Продана о намерении закрыть Русский дом (Российский... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:09:00+03:00
2025-02-20T22:09:00+03:00
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майя санду
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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Посольство России в Молдавии выразило недоумение в связи с заявлением министра культуры республики Сергея Продана о намерении закрыть Русский дом (Российский центр науки и культуры - РЦНК) в Кишиневе, назвав это решение необоснованным и противоречащим интересам народов обеих стран. Продан заявил в четверг, что министерство культуры Молдавии подготовит проект о денонсации соглашения, на основе которого действует РЦНК. "Обратили внимание на публичный комментарий министра культуры Республики Молдова Продана от 20 февраля о намерении закрыть РЦНК в Кишиневе… Вызывают недоумение противоречивость заявлений и невразумительность доводов, громогласно звучащих от официальных лиц республики. С 13 февраля молдавская сторона твердила, что мотивом стало падение "российских дронов" на юге страны. Теперь же министр культуры констатирует, что выход из соглашения – это заранее спланированный процесс", - говорится в комментарии посольства. Российская дипломатическая миссия подчеркнула, что до настоящего момента претензий по характеру деятельности центра предъявлено не было, а обвинения в "негативном влиянии" не соответствуют действительности. "Деятельность РЦНК ведется в строгом соответствии с духом и буквой межправительственного соглашения от 1998 года, а также с учетом законодательства республики. За более 15 лет своей открытой и прозрачной деятельности Русский дом стал отдушиной для представителей разных поколений и профессий", - отметили в посольстве. Дипломаты призвали власти Молдавии пересмотреть "скоропалительное решение", подчеркнув, что оно идет вразрез с комплексом двусторонних соглашений и интересами граждан обеих стран. Посольство также отметило, что международная ситуация меняется, указав на недавние российско-американские переговоры в Эр-Рияде как свидетельство позитивных тенденций. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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молдавия, россия, кишинев, майя санду, дмитрий песков, рцнк, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Дмитрий Песков, РЦНК, В мире
Посольство России в Молдавии раскритиковало решение закрыть Русский дом

Посольство России в Молдавии выразило недоумение решением закрыть Русский дом

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Посольство России в Молдавии выразило недоумение в связи с заявлением министра культуры республики Сергея Продана о намерении закрыть Русский дом (Российский центр науки и культуры - РЦНК) в Кишиневе, назвав это решение необоснованным и противоречащим интересам народов обеих стран.
Продан заявил в четверг, что министерство культуры Молдавии подготовит проект о денонсации соглашения, на основе которого действует РЦНК.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома
19 февраля, 19:47
«
"Обратили внимание на публичный комментарий министра культуры Республики Молдова Продана от 20 февраля о намерении закрыть РЦНК в Кишиневе… Вызывают недоумение противоречивость заявлений и невразумительность доводов, громогласно звучащих от официальных лиц республики. С 13 февраля молдавская сторона твердила, что мотивом стало падение "российских дронов" на юге страны. Теперь же министр культуры констатирует, что выход из соглашения – это заранее спланированный процесс", - говорится в комментарии посольства.
Российская дипломатическая миссия подчеркнула, что до настоящего момента претензий по характеру деятельности центра предъявлено не было, а обвинения в "негативном влиянии" не соответствуют действительности.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
МИД России прокомментировал планы Кишинева закрыть Русский дом
18 февраля, 14:18
«
"Деятельность РЦНК ведется в строгом соответствии с духом и буквой межправительственного соглашения от 1998 года, а также с учетом законодательства республики. За более 15 лет своей открытой и прозрачной деятельности Русский дом стал отдушиной для представителей разных поколений и профессий", - отметили в посольстве.
Дипломаты призвали власти Молдавии пересмотреть "скоропалительное решение", подчеркнув, что оно идет вразрез с комплексом двусторонних соглашений и интересами граждан обеих стран. Посольство также отметило, что международная ситуация меняется, указав на недавние российско-американские переговоры в Эр-Рияде как свидетельство позитивных тенденций.
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Молдавии призвали пересмотреть решение закрыть культурный центр России
13 февраля, 17:11
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Экс-премьер Молдавии назвал закрытие РЦНК инструментом политических игр
13 февраля, 20:41
 
МолдавияРоссияКишиневМайя СандуДмитрий ПесковРЦНКВ мире
 
 
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