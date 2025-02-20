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Экс-премьер Молдавии обвинил власти в перекладывании долга на будущее

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в перекладывании долга на будущее - РИА Новости, 20.02.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в перекладывании долга на будущее

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев обвинил власти страны в том, что они берут кредиты у Запада для... РИА Новости, 20.02.2025

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КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев обвинил власти страны в том, что они берут кредиты у Запада для выплаты компенсаций и покрытия дефицита бюджета, перекладывая выплату этих долгов на будущие поколения. Европейский парламент и государства -члены ЕС в среду согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. В январе правительство Молдавии объявило о согласовании стратегии энергетической независимости и устойчивости с Европейской комиссией. В рамках этого соглашения республика получит 250 миллионов евро, половина этой суммы будет направлена на компенсации за электроэнергию до конца 2025 года. "Западные кредиты на компенсацию топлива — это не решение коренных проблем! Это только увеличивает долг страны. Долговое бремя ложится на будущие поколения. Социальная защита должна основываться на реальной экономике, а не на заимствованиях у МВФ, ЕС или USAID", — заявил Тарлев журналистам, критикуя отсутствие долгосрочных решений в экономике и энергосекторе. По словам политика, нынешняя власть сосредотачивается на "красивых презентациях и громких заявлениях", в то время как реальная ситуация для граждан ухудшается. Бывший премьер подчеркнул, что его подход к социальной справедливости основан на развитии реальной экономики и системных решениях. Он добавил, что его команда предлагает инновационные программы, которые могут вывести страну на новый уровень развития без привлечения кабальных кредитов. Ранее Национальное бюро статистики Молдавии сообщило, что внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул 4 миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов. Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 90-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.-0-

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молдавия, кишинев, василий тарлев, евросоюз, мвф, агентство по международному развитию сша, в мире