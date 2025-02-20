https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000566146.html

Гуцул осудила замену флага Гагаузии на флаг ЕС во время визита Речана

Гуцул осудила замену флага Гагаузии на флаг ЕС во время визита Речана - РИА Новости, 20.02.2025

Гуцул осудила замену флага Гагаузии на флаг ЕС во время визита Речана

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул осудила замену гагаузского флага на евросоюзовский во время визита молдавского премьера Дорина... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:06:00+03:00

2025-02-20T15:06:00+03:00

2025-02-20T15:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул осудила замену гагаузского флага на евросоюзовский во время визита молдавского премьера Дорина Речана в регион. В четверг Речан находится с рабочим визитом в Вулканештском районе, который относится к Гагаузской автономии. Как сообщила правительственная пресс-служба, премьер знакомится с ходом реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и дорожного строительства. В программе визита также встреча с местными властями. "Видим, что Кишинев и сотрудничающие с ПДC (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) коллаборанты не прекращает публично оскорблять Гагаузию. В наших замечательных Вулканештах, подаривших нашему краю настоящих патриотов Гагаузии, на встрече с кишиневскими чиновниками вынесли флаг Гагаузской автономии и заменили его на флаг Евросоюза", - приводит слова Гуцул Telegram-канал гагаузского исполкома, который она возглавляет. По словам главы Гагаузии, всем участникам этого "коллективного оскорбления" граждане непременно дадут оценку на выборах. "Удивляет, что в помещении в это время не нашлось ни одного мужчины, который бы нашел в себе силы и решительность выступить против этого оскорбления и попрания символов автономии и покинуть этот "сходняк", - подчеркнула она. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Флаг Гагаузии утвержден 31 октября 1995 года. Он представляет собой прямоугольное полотно, состоящее из трех горизонтальных полос - широкой синей и узких белой и красной, которые расположены ниже. На синем фоне равносторонним треугольником располагаются три звезды золотистого цвета. Флаг символизирует прошлое, настоящее и будущее гагаузского народа, подтверждает традиции равноправия, дружбы и солидарности всех проживающих в Гагаузии граждан. Закон разрешает использование упрощенной версии флага - без звезд и полосы белого цвета - для личного и коммерческого использования.

https://ria.ru/20241221/gagauzija-1990548203.html

https://ria.ru/20241214/gagauziya-1989233158.html

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, дорин речан, майя санду