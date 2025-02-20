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Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии - РИА Новости, 20.02.2025
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00:38 20.02.2025 (обновлено: 00:39 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000427191.html
Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии
Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии - РИА Новости, 20.02.2025
Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии
Представители совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на 1,8 миллиарда... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:38:00+03:00
2025-02-20T00:39:00+03:00
молдавия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на 1,8 миллиарда евро, говорится в заявлении на сайте совета. "Переговорщики из председательства совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о создании механизма реформ и роста для Республики Молдовы - нового инструмента для поддержки связанных с ЕС реформ и экономического роста в стране... Он будет поддерживать Молдавию в период с 2025 по 2027 год и, как ожидается, предоставит 385 миллионов евро в грантах и 1,5 миллиарда евро в займах", - сказано в документе. Как отмечается, предварительное соглашение теперь должно быть одобрено представителями государств-членов ЕС в совете и Европарламентом. Затем документ должен быть официально принят обоими учреждениями после правовой и лингвистической доработки, говорится в заявлении.
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молдавия, евросоюз, европарламент, в мире
Молдавия, Евросоюз, Европарламент, В мире
Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии

В ЕС предварительно договорились о поддержке Молдавии на 1,8 миллиарда евро

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на 1,8 миллиарда евро, говорится в заявлении на сайте совета.
"Переговорщики из председательства совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о создании механизма реформ и роста для Республики Молдовы - нового инструмента для поддержки связанных с ЕС реформ и экономического роста в стране... Он будет поддерживать Молдавию в период с 2025 по 2027 год и, как ожидается, предоставит 385 миллионов евро в грантах и 1,5 миллиарда евро в займах", - сказано в документе.
Как отмечается, предварительное соглашение теперь должно быть одобрено представителями государств-членов ЕС в совете и Европарламентом. Затем документ должен быть официально принят обоими учреждениями после правовой и лингвистической доработки, говорится в заявлении.
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