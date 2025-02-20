https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000427191.html
Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии
Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии - РИА Новости, 20.02.2025
Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии
Представители совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на 1,8 миллиарда... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:38:00+03:00
2025-02-20T00:38:00+03:00
2025-02-20T00:39:00+03:00
молдавия
евросоюз
европарламент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на 1,8 миллиарда евро, говорится в заявлении на сайте совета. "Переговорщики из председательства совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о создании механизма реформ и роста для Республики Молдовы - нового инструмента для поддержки связанных с ЕС реформ и экономического роста в стране... Он будет поддерживать Молдавию в период с 2025 по 2027 год и, как ожидается, предоставит 385 миллионов евро в грантах и 1,5 миллиарда евро в займах", - сказано в документе. Как отмечается, предварительное соглашение теперь должно быть одобрено представителями государств-членов ЕС в совете и Европарламентом. Затем документ должен быть официально принят обоими учреждениями после правовой и лингвистической доработки, говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250204/moldavija-1997276206.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, евросоюз, европарламент, в мире
Молдавия, Евросоюз, Европарламент, В мире
Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии
В ЕС предварительно договорились о поддержке Молдавии на 1,8 миллиарда евро