https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000427191.html

Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии

Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии - РИА Новости, 20.02.2025

Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии

Представители совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на 1,8 миллиарда... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:38:00+03:00

2025-02-20T00:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на 1,8 миллиарда евро, говорится в заявлении на сайте совета. "Переговорщики из председательства совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о создании механизма реформ и роста для Республики Молдовы - нового инструмента для поддержки связанных с ЕС реформ и экономического роста в стране... Он будет поддерживать Молдавию в период с 2025 по 2027 год и, как ожидается, предоставит 385 миллионов евро в грантах и 1,5 миллиарда евро в займах", - сказано в документе. Как отмечается, предварительное соглашение теперь должно быть одобрено представителями государств-членов ЕС в совете и Европарламентом. Затем документ должен быть официально принят обоими учреждениями после правовой и лингвистической доработки, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250204/moldavija-1997276206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, евросоюз, европарламент, в мире