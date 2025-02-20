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В Полтавской области мужчина получил год тюрьмы за отказ от мобилизации - РИА Новости, 20.02.2025
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18:35 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/mobilizatsiya-2000627021.html
В Полтавской области мужчина получил год тюрьмы за отказ от мобилизации
В Полтавской области мужчина получил год тюрьмы за отказ от мобилизации - РИА Новости, 20.02.2025
В Полтавской области мужчина получил год тюрьмы за отказ от мобилизации
Миргородский городской районный суд в Полтавской области приговорил скрывавшегося от мобилизации мужчину к году тюрьмы, сообщает украинское издание... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:35:00+03:00
2025-02-20T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Миргородский городской районный суд в Полтавской области приговорил скрывавшегося от мобилизации мужчину к году тюрьмы, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета", Как отмечает издание, военнообязанный получил повестку, но отказался от мобилизации, указав одной из причин свой вес - менее 45 килограмм, так как имеет проблемы со здоровьем. "В материалах дела указывается, что мужчина в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК (военкомат - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Суд признал мужчину виновным по статье "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации" и приговорил к одному году лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250214/vsu-1999275971.html
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в мире, полтавская область, украина
В мире, Полтавская область, Украина
В Полтавской области мужчина получил год тюрьмы за отказ от мобилизации

Украинский суд приговорил скрывавшегося от мобилизации мужчину к году тюрьмы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Миргородский городской районный суд в Полтавской области приговорил скрывавшегося от мобилизации мужчину к году тюрьмы, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета",
Как отмечает издание, военнообязанный получил повестку, но отказался от мобилизации, указав одной из причин свой вес - менее 45 килограмм, так как имеет проблемы со здоровьем.
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"В материалах дела указывается, что мужчина в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК (военкомат - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Суд признал мужчину виновным по статье "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации" и приговорил к одному году лишения свободы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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