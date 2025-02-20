https://ria.ru/20250220/mobilizatsiya-2000627021.html

В Полтавской области мужчина получил год тюрьмы за отказ от мобилизации

В Полтавской области мужчина получил год тюрьмы за отказ от мобилизации - РИА Новости, 20.02.2025

В Полтавской области мужчина получил год тюрьмы за отказ от мобилизации

Миргородский городской районный суд в Полтавской области приговорил скрывавшегося от мобилизации мужчину к году тюрьмы, сообщает украинское издание... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:35:00+03:00

2025-02-20T18:35:00+03:00

2025-02-20T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Миргородский городской районный суд в Полтавской области приговорил скрывавшегося от мобилизации мужчину к году тюрьмы, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета", Как отмечает издание, военнообязанный получил повестку, но отказался от мобилизации, указав одной из причин свой вес - менее 45 килограмм, так как имеет проблемы со здоровьем. "В материалах дела указывается, что мужчина в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК (военкомат - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Суд признал мужчину виновным по статье "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации" и приговорил к одному году лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250214/vsu-1999275971.html

https://ria.ru/20250211/nikolaev-1998693173.html

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