https://ria.ru/20250220/mks-2000450719.html

Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза

Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза - РИА Новости, 20.02.2025

Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза

Российский корабль "Прогресс МС-28" поднял высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:07:00+03:00

2025-02-20T06:07:00+03:00

2025-02-20T06:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-28" поднял высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщили в "Роскосмосе". "Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда" МКС, включились в 4.30 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1341,2 секунды, выдав импульс величиной 1,95 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,4 километра и составила 419 километров", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Полет "Союза МС-27" планируется в апреле. Отмечается, что за все время полета МКС выполнены 374 коррекции высоты ее орбиты, из них 215 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

https://ria.ru/20250212/mks-1998746128.html

https://ria.ru/20240817/monitor-1966734010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос