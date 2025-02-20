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Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза - РИА Новости, 20.02.2025
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Наука
 
06:07 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/mks-2000450719.html
Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза
Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза - РИА Новости, 20.02.2025
Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза
Российский корабль "Прогресс МС-28" поднял высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:07:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-28" поднял высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщили в "Роскосмосе". "Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда" МКС, включились в 4.30 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1341,2 секунды, выдав импульс величиной 1,95 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,4 километра и составила 419 километров", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Полет "Союза МС-27" планируется в апреле. Отмечается, что за все время полета МКС выполнены 374 коррекции высоты ее орбиты, из них 215 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
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Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза

Роскосмос: Прогресс МС-28 поднял высоту орбиты МКС на 3,4 километра

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-28" поднял высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщили в "Роскосмосе".
"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда" МКС, включились в 4.30 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1341,2 секунды, выдав импульс величиной 1,95 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,4 километра и составила 419 километров", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
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Полет "Союза МС-27" планируется в апреле.
Отмечается, что за все время полета МКС выполнены 374 коррекции высоты ее орбиты, из них 215 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
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