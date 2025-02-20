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Вице-президент США заявил о стремлении Трампа к долгосрочному миру в Европе - РИА Новости, 20.02.2025
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19:17 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/mir-2000637667.html
Вице-президент США заявил о стремлении Трампа к долгосрочному миру в Европе
Вице-президент США заявил о стремлении Трампа к долгосрочному миру в Европе - РИА Новости, 20.02.2025
Вице-президент США заявил о стремлении Трампа к долгосрочному миру в Европе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа стремится к установлению долгосрочного мира в Европе, подчеркнув важность прекращения... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:17:00+03:00
2025-02-20T19:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа стремится к установлению долгосрочного мира в Европе, подчеркнув важность прекращения боевых действий на Украине и урегулирования конфликта. "Президент хочет не просто остановить войну сейчас, а добиться долгосрочного мира в Европе. Потому что он понимает, что мир отвечает интересам России, Украины, Европы, но, что самое главное, это в интересах американского народа", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию мероприятия вели организаторы. По его словам, нынешняя ситуация требует активного дипломатического подхода и прямого диалога с обеими сторонами конфликта. "Вы не сможете положить конец войне, если не говорите со всеми, кто в ней участвует", — отметил он. Вэнс также заявил, что президент США готов использовать все доступные инструменты, чтобы ускорить переговорный процесс. Он подчеркнул, что Трамп "умеет добиваться результатов" и намерен приложить максимум усилий для прекращения боевых действий.
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в мире, европа, сша, украина, дональд трамп
В мире, Европа, США, Украина, Дональд Трамп
Вице-президент США заявил о стремлении Трампа к долгосрочному миру в Европе

Вице-президент США Вэнс: Трамп стремится к долгосрочному миру в Европе

© AP Photo / Matt Rourke Вице-президент США Джей-Ди Вэнс
 Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа стремится к установлению долгосрочного мира в Европе, подчеркнув важность прекращения боевых действий на Украине и урегулирования конфликта.
«
"Президент хочет не просто остановить войну сейчас, а добиться долгосрочного мира в Европе. Потому что он понимает, что мир отвечает интересам России, Украины, Европы, но, что самое главное, это в интересах американского народа", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию мероприятия вели организаторы.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вэнс счел контакт с Россией необходимым для завершения конфликта на Украине
Вчера, 19:04
По его словам, нынешняя ситуация требует активного дипломатического подхода и прямого диалога с обеими сторонами конфликта. "Вы не сможете положить конец войне, если не говорите со всеми, кто в ней участвует", — отметил он.
Вэнс также заявил, что президент США готов использовать все доступные инструменты, чтобы ускорить переговорный процесс. Он подчеркнул, что Трамп "умеет добиваться результатов" и намерен приложить максимум усилий для прекращения боевых действий.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов
Вчера, 18:47
 
В миреЕвропаСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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