https://ria.ru/20250220/mir-2000637667.html

Вице-президент США заявил о стремлении Трампа к долгосрочному миру в Европе

Вице-президент США заявил о стремлении Трампа к долгосрочному миру в Европе - РИА Новости, 20.02.2025

Вице-президент США заявил о стремлении Трампа к долгосрочному миру в Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа стремится к установлению долгосрочного мира в Европе, подчеркнув важность прекращения... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:17:00+03:00

2025-02-20T19:17:00+03:00

2025-02-20T19:17:00+03:00

в мире

европа

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884630_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_95c3096a3b72f36c2111cdde28877b86.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа стремится к установлению долгосрочного мира в Европе, подчеркнув важность прекращения боевых действий на Украине и урегулирования конфликта. "Президент хочет не просто остановить войну сейчас, а добиться долгосрочного мира в Европе. Потому что он понимает, что мир отвечает интересам России, Украины, Европы, но, что самое главное, это в интересах американского народа", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию мероприятия вели организаторы. По его словам, нынешняя ситуация требует активного дипломатического подхода и прямого диалога с обеими сторонами конфликта. "Вы не сможете положить конец войне, если не говорите со всеми, кто в ней участвует", — отметил он. Вэнс также заявил, что президент США готов использовать все доступные инструменты, чтобы ускорить переговорный процесс. Он подчеркнул, что Трамп "умеет добиваться результатов" и намерен приложить максимум усилий для прекращения боевых действий.

https://ria.ru/20250220/vens-2000635570.html

https://ria.ru/20250220/vens-2000629099.html

европа

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, украина, дональд трамп