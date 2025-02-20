Рейтинг@Mail.ru
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 20.02.2025 (обновлено: 15:12 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/minsk-2000498983.html
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы - РИА Новости, 20.02.2025
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы
Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:21:00+03:00
2025-02-20T15:12:00+03:00
в мире
минск
украина
белоруссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Мы видим, что происходят большие сдвиги в геополитке. Эти сдвиги происходят соответственно тому, как меняется политика США. Но ощущают ли это страны-члены ЕС? У нас есть позитивное отношение к тому, что идут шаги по выстраиванию мира на Украине. В то же время мы довольно внимательно следим за процессами, происходящими в Европе. К сожалению, пока у нас нет такого оптимизма по их действиям", - сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске. "Вопрос: прислушивается ли ЕС, отдельные страны, к тем процессами, которые происходят в геополитке?" - продолжил он. Ревенко подчеркнул, что в Минске надеются, что страны Европы " видят и слышат, то что происходит". "Соответственно, как мы предполагаем, это должно повлиять на их политику, в том числе и около границ Беларуси", - сказал Ревенко.Говоря о настораживающих Минск факторах, Ревенко отметил, что в прошлом году открылась вторая база ПРО в Польше, и она будет функционировать. "Продолжается процесс формирования трех дивизий вооруженных сил Республики Польша, ведь они не отменяют (данного решения – ред.). Приходят контингенты Канады и ФРГ в страны Балтии— в Латвию и Литву", - сообщил он. Ревенко подчеркнул, что "эти процессы необратимы, эти процессы запланированы и это все происходит".При этом он сказал, что белорусская сторона предпринимает шаги, чтобы найти диалог и консенсус для выстраивания диалога и урегулирования всех острых вопросов вокруг границ Белоруссии и Союзного государства.
https://ria.ru/20250220/belorussija-2000524917.html
https://ria.ru/20250204/lukashenko-1997276525.html
минск
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_279:0:1815:1152_1920x0_80_0_0_6f5131123c676a61bb3d2f43a280e3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, украина, белоруссия, евросоюз
В мире, Минск, Украина, Белоруссия, Евросоюз
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы

МО Белоруссии: Минск надеется на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Мы видим, что происходят большие сдвиги в геополитке. Эти сдвиги происходят соответственно тому, как меняется политика США. Но ощущают ли это страны-члены ЕС? У нас есть позитивное отношение к тому, что идут шаги по выстраиванию мира на Украине. В то же время мы довольно внимательно следим за процессами, происходящими в Европе. К сожалению, пока у нас нет такого оптимизма по их действиям", - сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Минобороны Белоруссии заявили о надежде на действия Трампа по Украине
Вчера, 13:07
"Вопрос: прислушивается ли ЕС, отдельные страны, к тем процессами, которые происходят в геополитке?" - продолжил он. Ревенко подчеркнул, что в Минске надеются, что страны Европы " видят и слышат, то что происходит". "Соответственно, как мы предполагаем, это должно повлиять на их политику, в том числе и около границ Беларуси", - сказал Ревенко.
Говоря о настораживающих Минск факторах, Ревенко отметил, что в прошлом году открылась вторая база ПРО в Польше, и она будет функционировать. "Продолжается процесс формирования трех дивизий вооруженных сил Республики Польша, ведь они не отменяют (данного решения – ред.). Приходят контингенты Канады и ФРГ в страны Балтии— в Латвию и Литву", - сообщил он. Ревенко подчеркнул, что "эти процессы необратимы, эти процессы запланированы и это все происходит".
При этом он сказал, что белорусская сторона предпринимает шаги, чтобы найти диалог и консенсус для выстраивания диалога и урегулирования всех острых вопросов вокруг границ Белоруссии и Союзного государства.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Лукашенко раскритиковал выборы на Западе
4 февраля, 12:04
 
В миреМинскУкраинаБелоруссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала