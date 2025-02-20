https://ria.ru/20250220/minsk-2000498983.html

Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы

Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы - РИА Новости, 20.02.2025

Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы

Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:21:00+03:00

2025-02-20T11:21:00+03:00

2025-02-20T15:12:00+03:00

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Мы видим, что происходят большие сдвиги в геополитке. Эти сдвиги происходят соответственно тому, как меняется политика США. Но ощущают ли это страны-члены ЕС? У нас есть позитивное отношение к тому, что идут шаги по выстраиванию мира на Украине. В то же время мы довольно внимательно следим за процессами, происходящими в Европе. К сожалению, пока у нас нет такого оптимизма по их действиям", - сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске. "Вопрос: прислушивается ли ЕС, отдельные страны, к тем процессами, которые происходят в геополитке?" - продолжил он. Ревенко подчеркнул, что в Минске надеются, что страны Европы " видят и слышат, то что происходит". "Соответственно, как мы предполагаем, это должно повлиять на их политику, в том числе и около границ Беларуси", - сказал Ревенко.Говоря о настораживающих Минск факторах, Ревенко отметил, что в прошлом году открылась вторая база ПРО в Польше, и она будет функционировать. "Продолжается процесс формирования трех дивизий вооруженных сил Республики Польша, ведь они не отменяют (данного решения – ред.). Приходят контингенты Канады и ФРГ в страны Балтии— в Латвию и Литву", - сообщил он. Ревенко подчеркнул, что "эти процессы необратимы, эти процессы запланированы и это все происходит".При этом он сказал, что белорусская сторона предпринимает шаги, чтобы найти диалог и консенсус для выстраивания диалога и урегулирования всех острых вопросов вокруг границ Белоруссии и Союзного государства.

https://ria.ru/20250220/belorussija-2000524917.html

https://ria.ru/20250204/lukashenko-1997276525.html

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в мире, минск, украина, белоруссия, евросоюз