https://ria.ru/20250220/minsk-2000498983.html
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы - РИА Новости, 20.02.2025
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы
Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:21:00+03:00
2025-02-20T11:21:00+03:00
2025-02-20T15:12:00+03:00
в мире
минск
украина
белоруссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Мы видим, что происходят большие сдвиги в геополитке. Эти сдвиги происходят соответственно тому, как меняется политика США. Но ощущают ли это страны-члены ЕС? У нас есть позитивное отношение к тому, что идут шаги по выстраиванию мира на Украине. В то же время мы довольно внимательно следим за процессами, происходящими в Европе. К сожалению, пока у нас нет такого оптимизма по их действиям", - сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске. "Вопрос: прислушивается ли ЕС, отдельные страны, к тем процессами, которые происходят в геополитке?" - продолжил он. Ревенко подчеркнул, что в Минске надеются, что страны Европы " видят и слышат, то что происходит". "Соответственно, как мы предполагаем, это должно повлиять на их политику, в том числе и около границ Беларуси", - сказал Ревенко.Говоря о настораживающих Минск факторах, Ревенко отметил, что в прошлом году открылась вторая база ПРО в Польше, и она будет функционировать. "Продолжается процесс формирования трех дивизий вооруженных сил Республики Польша, ведь они не отменяют (данного решения – ред.). Приходят контингенты Канады и ФРГ в страны Балтии— в Латвию и Литву", - сообщил он. Ревенко подчеркнул, что "эти процессы необратимы, эти процессы запланированы и это все происходит".При этом он сказал, что белорусская сторона предпринимает шаги, чтобы найти диалог и консенсус для выстраивания диалога и урегулирования всех острых вопросов вокруг границ Белоруссии и Союзного государства.
https://ria.ru/20250220/belorussija-2000524917.html
https://ria.ru/20250204/lukashenko-1997276525.html
минск
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_279:0:1815:1152_1920x0_80_0_0_6f5131123c676a61bb3d2f43a280e3e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, украина, белоруссия, евросоюз
В мире, Минск, Украина, Белоруссия, Евросоюз
Минск выразил надежду на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы
МО Белоруссии: Минск надеется на шаги ЕС по стабилизации обстановки у границы
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Минск позитивно оценивает шаги по мирному урегулированию на Украине, ждет, что эти изменения в геополитке повлияют на ситуацию возле границы Белоруссии и ЕС, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Мы видим, что происходят большие сдвиги в геополитке. Эти сдвиги происходят соответственно тому, как меняется политика США
. Но ощущают ли это страны-члены ЕС
? У нас есть позитивное отношение к тому, что идут шаги по выстраиванию мира на Украине
. В то же время мы довольно внимательно следим за процессами, происходящими в Европе
. К сожалению, пока у нас нет такого оптимизма по их действиям", - сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске
.
"Вопрос: прислушивается ли ЕС, отдельные страны, к тем процессами, которые происходят в геополитке?" - продолжил он. Ревенко подчеркнул, что в Минске надеются, что страны Европы " видят и слышат, то что происходит". "Соответственно, как мы предполагаем, это должно повлиять на их политику, в том числе и около границ Беларуси", - сказал Ревенко.
Говоря о настораживающих Минск факторах, Ревенко отметил, что в прошлом году открылась вторая база ПРО в Польше, и она будет функционировать. "Продолжается процесс формирования трех дивизий вооруженных сил Республики Польша, ведь они не отменяют (данного решения – ред.). Приходят контингенты Канады и ФРГ в страны Балтии— в Латвию и Литву", - сообщил он. Ревенко подчеркнул, что "эти процессы необратимы, эти процессы запланированы и это все происходит".
При этом он сказал, что белорусская сторона предпринимает шаги, чтобы найти диалог и консенсус для выстраивания диалога и урегулирования всех острых вопросов вокруг границ Белоруссии и Союзного государства.