https://ria.ru/20250220/minoborony-2000535223.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 160 боевиков ВСУ, два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:34:00+03:00

2025-02-20T13:34:00+03:00

2025-02-20T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 160 боевиков ВСУ, два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты "Bradley" производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62200 военнослужащих, 373 танка, 279 боевых машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 1947 боевых бронированных машин, 2096 автомобилей, 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000525368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, безопасность