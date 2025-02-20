В московском метро заработает оплата по биометрии на всех турникетах
В метро Москвы до конца года заработает оплата по биометрии на всех турникетах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Оплата по биометрии в транспорте заработает на всех турникетах метро Москвы до конца 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Биометрия в московском транспорте станет еще доступнее. Платежный сервис заработает на всех турникетах метро до конца 2025 года. Для расширения технологии и поддержки высокой скорости работы в вестибюлях станций установят дополнительное оборудование российского производства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что у оплаты по биометрии самые низкие тарифы на проезд, и у системы банковский уровень защиты, все данные зашифрованы.
"Оплата по биометрии зарекомендовала себя как надежный и безопасный платежный инструмент. Нигде в мире сервис не реализован в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров, как в столице. С момента запуска им воспользовались более 140 миллионов раз, а каждый рабочий день по распознаванию лица совершают свыше 160 тысяч проходов. Мы внедряем в городской транспорт лучшие отечественные платежные решения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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