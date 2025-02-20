https://ria.ru/20250220/metro-2000507524.html

В московском метро заработает оплата по биометрии на всех турникетах

В московском метро заработает оплата по биометрии на всех турникетах - РИА Новости, 20.02.2025

В московском метро заработает оплата по биометрии на всех турникетах

Оплата по биометрии в транспорте заработает на всех турникетах метро Москвы до конца 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Оплата по биометрии в транспорте заработает на всех турникетах метро Москвы до конца 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Биометрия в московском транспорте станет еще доступнее. Платежный сервис заработает на всех турникетах метро до конца 2025 года. Для расширения технологии и поддержки высокой скорости работы в вестибюлях станций установят дополнительное оборудование российского производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что у оплаты по биометрии самые низкие тарифы на проезд, и у системы банковский уровень защиты, все данные зашифрованы. "Оплата по биометрии зарекомендовала себя как надежный и безопасный платежный инструмент. Нигде в мире сервис не реализован в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров, как в столице. С момента запуска им воспользовались более 140 миллионов раз, а каждый рабочий день по распознаванию лица совершают свыше 160 тысяч проходов. Мы внедряем в городской транспорт лучшие отечественные платежные решения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20241205/putin-1987566334.html

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технологии, москва, сергей собянин, максим ликсутов , общество