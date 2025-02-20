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В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути
В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути - РИА Новости, 20.02.2025
В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути
Интервалы движения временно увеличены на Большой кольцевой линии в метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:40:00+03:00
2025-02-20T08:40:00+03:00
2025-02-20T08:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на Большой кольцевой линии в метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути. Движение поездов по часовой стрелке осуществляется штатно", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути
Дептранс: в Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути