https://ria.ru/20250220/metro-2000462042.html

В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути

В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути - РИА Новости, 20.02.2025

В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути

Интервалы движения временно увеличены на Большой кольцевой линии в метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:40:00+03:00

2025-02-20T08:40:00+03:00

2025-02-20T08:47:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881858541_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_42879224f475ab4d3d2c9a9b06d2018a.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на Большой кольцевой линии в метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути. Движение поездов по часовой стрелке осуществляется штатно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250217/metro-1999839262.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия