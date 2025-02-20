https://ria.ru/20250220/merts-2000587611.html

Европе нужен независимый доступ к космосу, заявил Мерц

Европе нужен независимый доступ к космосу, заявил Мерц - РИА Новости, 20.02.2025

Европе нужен независимый доступ к космосу, заявил Мерц

Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подчеркнул важность независимого... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:16:00+03:00

2025-02-20T16:16:00+03:00

2025-02-20T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подчеркнул важность независимого европейского доступа к космосу в свете изменения внешней политики США, сообщило агентство DPA. "В течение последних нескольких недель а, возможно, и последние дни я увидел, что эта независимость еще более необходима, чем раньше", - сказал Мерц во время визита в космическую компанию OHB в Бремене. "Аэрокосмическая тема, на мой взгляд, является одной из наиболее важных стратегических тем, которые мы должны переосмыслить и оценить политически", - добавил он. По его словам, разведывательные и метеорологические спутники - это области, которые с большей ответственностью должны продвигаться вперед в Европе. "Для нас политически и стратегически важно иметь возможность разрабатывать и выводить на орбиту, в космос разведывательные спутники и метеорологические спутники, используя наши собственные возможности", - подчеркнул Мерц. Следующая конференция Совета министров Европейского космического агентства (ЕКА) состоится в ноябре в Бремене. Там будут решаться вопросы, касающиеся будущих европейских космических проектов и их финансового обеспечения.

https://ria.ru/20241126/mask-1985695693.html

https://ria.ru/20250108/frantsija-1992805838.html

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космос - риа наука, бремен (земля), германия, сша, фридрих мерц, хдс/хсс, европа