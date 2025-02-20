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Минэкономразвития внесло законопроект "О платформенной экономике"

Минэкономразвития внесло законопроект "О платформенной экономике" - РИА Новости, 20.02.2025

Минэкономразвития внесло законопроект "О платформенной экономике"

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:04:00+03:00

2025-02-20T12:04:00+03:00

2025-02-20T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства. "В соответствии с поручением премьер-министра Минэкономразвития России внесло проект федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации" в правительство РФ. Законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что основное регулирование нового законопроекта сосредоточено на решении вопросов деятельности посреднических цифровых платформ. "В законопроекте дается определение таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и др. Кроме того, устанавливается обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, актов сверки взаиморасчетов, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров", - продолжили в Минэкономразвития. "Законопроектом также уточняется порядок действий при обнаружении недостатков товаров или услуг. В частности, будет реализован функционал предъявления требований к продавцу (или исполнителю) по возврату товаров (через ПВЗ или курьерской доставкой) и денежных средств непосредственно на самой платформе. Отдельными пунктами вводится правовая определенность между платформами и заказчиками с партнерами- исполнителями услуг - физлицами (ИП или самозанятыми)", - пояснили в министерстве. Там также добавили, что рассчитывают на внесение законопроекта в Госдуму в первом квартале. "В случае принятия закон вступит в силу в сентябре 2025 года", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20241205/svintsov-1987582811.html

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экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф