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Маск объяснил, почему Зеленский говорит, что получил только половину денег

Маск объяснил, почему Зеленский говорит, что получил только половину денег - РИА Новости, 20.02.2025

Маск объяснил, почему Зеленский говорит, что получил только половину денег

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что значительная часть денег, якобы отправленных Украине, на самом деле пошла на пользу американским... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:32:00+03:00

2025-02-20T21:32:00+03:00

2025-02-20T21:32:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что значительная часть денег, якобы отправленных Украине, на самом деле пошла на пользу американским политикам. "Значительная часть денег, "отправленных на Украину", на самом деле пошла на пользу американским политикам, национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам. Вот почему (Владимир) Зеленский говорит, что он получил только половину денег", - написал Маск.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.

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в мире, украина, сша, илон маск, дональд трамп