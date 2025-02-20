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Маск объяснил, почему Зеленский говорит, что получил только половину денег - РИА Новости, 20.02.2025
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21:32 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/mask-2000656851.html
Маск объяснил, почему Зеленский говорит, что получил только половину денег
Маск объяснил, почему Зеленский говорит, что получил только половину денег - РИА Новости, 20.02.2025
Маск объяснил, почему Зеленский говорит, что получил только половину денег
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что значительная часть денег, якобы отправленных Украине, на самом деле пошла на пользу американским... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:32:00+03:00
2025-02-20T21:32:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что значительная часть денег, якобы отправленных Украине, на самом деле пошла на пользу американским политикам. &quot;Значительная часть денег, &quot;отправленных на Украину&quot;, на самом деле пошла на пользу американским политикам, национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам. Вот почему (Владимир) Зеленский говорит, что он получил только половину денег&quot;, - написал Маск.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.
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в мире, украина, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, Украина, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск объяснил, почему Зеленский говорит, что получил только половину денег

Маск: часть денег, якобы отправленных Украине, пошла на пользу политикам США

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что значительная часть денег, якобы отправленных Украине, на самом деле пошла на пользу американским политикам.
«

"Значительная часть денег, "отправленных на Украину", на самом деле пошла на пользу американским политикам, национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам. Вот почему (Владимир) Зеленский говорит, что он получил только половину денег", - написал Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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В миреУкраинаСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
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