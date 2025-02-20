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Маск призвал найти решение конфликта на Украине

Маск призвал найти решение конфликта на Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Маск призвал найти решение конфликта на Украине

Американский предприниматель Илон Маск призвал в сообщении в соцсети X найти решение конфликта на Украине. РИА Новости, 20.02.2025

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал в сообщении в соцсети X найти решение конфликта на Украине. "Должно быть какое-то решение, которое не сводилось бы к постоянной ежедневной гибели украинских мужчин в окопах", - написал Маск в социальной сети X. Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по украинскому урегулированию Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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