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Маск назвал Зеленского диктатором
Маск назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 20.02.2025
Маск назвал Зеленского диктатором
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. "Либо Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет волю народа, либо он диктатор", - написал Маск.Президент США Дональд Трамп в среду разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000626830.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск назвал Зеленского диктатором
Маск: Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он не диктатор