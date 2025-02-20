https://ria.ru/20250220/mask-2000651028.html

Маск назвал Зеленского диктатором

Маск назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 20.02.2025

Маск назвал Зеленского диктатором

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T20:39:00+03:00

2025-02-20T20:39:00+03:00

2025-02-20T20:39:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. "Либо Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет волю народа, либо он диктатор", - написал Маск.Президент США Дональд Трамп в среду разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000626830.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп