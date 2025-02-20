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Маск предложил вернуть МКС с орбиты
Маск предложил вернуть МКС с орбиты - РИА Новости, 20.02.2025
Маск предложил вернуть МКС с орбиты
Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск в четверг призвал в соцсети X запустить процесс возращения МКС с... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:32:00+03:00
2025-02-20T20:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск в четверг призвал в соцсети X запустить процесс возращения МКС с орбиты в связи с якобы низкой эффективностью станции."Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Очень мало дополнительной полезности. Давайте отправимся на Марс", - заявил Маск.Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года.В НАСА заявили, что космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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космос - риа наука, илон маск, в мире, международная космическая станция (мкс), сша, наса, spacex
Космос - РИА Наука, Илон Маск, В мире, Международная космическая станция (МКС), США, НАСА, SpaceX
Маск предложил вернуть МКС с орбиты
Маск предложил вернуть МКС с орбиты из-за якобы малой пользы