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Маск предложил вернуть МКС с орбиты - РИА Новости, 20.02.2025
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20:32 20.02.2025 (обновлено: 20:37 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html
Маск предложил вернуть МКС с орбиты
Маск предложил вернуть МКС с орбиты - РИА Новости, 20.02.2025
Маск предложил вернуть МКС с орбиты
Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск в четверг призвал в соцсети X запустить процесс возращения МКС с... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:32:00+03:00
2025-02-20T20:37:00+03:00
космос - риа наука
илон маск
в мире
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск в четверг призвал в соцсети X запустить процесс возращения МКС с орбиты в связи с якобы низкой эффективностью станции."Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Очень мало дополнительной полезности. Давайте отправимся на Марс", - заявил Маск.Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года.В НАСА заявили, что космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
https://ria.ru/20250212/kosmos-1998745960.html
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космос - риа наука, илон маск, в мире, международная космическая станция (мкс), сша, наса, spacex
Космос - РИА Наука, Илон Маск, В мире, Международная космическая станция (МКС), США, НАСА, SpaceX
Маск предложил вернуть МКС с орбиты

Маск предложил вернуть МКС с орбиты из-за якобы малой пользы

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск в четверг призвал в соцсети X запустить процесс возращения МКС с орбиты в связи с якобы низкой эффективностью станции.
"Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Очень мало дополнительной полезности. Давайте отправимся на Марс", - заявил Маск.
МКС - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта
12 февраля, 01:42
Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года.
В НАСА заявили, что космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
Космический спутник Земли. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Ученый рассказал о риске столкновений в космосе из-за спутников Starlink
11 февраля, 03:34
 
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