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Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой - РИА Новости, 20.02.2025
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17:30 20.02.2025 (обновлено: 17:31 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/mask-2000612120.html
Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой
Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой - РИА Новости, 20.02.2025
Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой
Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением вице-президента США Джей-Ди Вэнса о необходимости заключения мира на... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением вице-президента США Джей-Ди Вэнса о необходимости заключения мира на Украине, заявив, что конфликт "кормит машину по производству взяток". Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, и новые поставки Киеву не помогут, поэтому необходимо стремиться к миру. "Вице-президент Вэнс прав... Этот конфликт бессердечен и жесток - мясорубка, которая кормит машину по производству взяток", - написал Маск в ответ на публикацию Вэнса в соцсети X.
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в мире, технологии, сша, украина, европа, илон маск, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Технологии, США, Украина, Европа, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой

Маск: конфликт на Украине кормит машину по производству взяток

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением вице-президента США Джей-Ди Вэнса о необходимости заключения мира на Украине, заявив, что конфликт "кормит машину по производству взяток".
Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, и новые поставки Киеву не помогут, поэтому необходимо стремиться к миру.
"Вице-президент Вэнс прав... Этот конфликт бессердечен и жесток - мясорубка, которая кормит машину по производству взяток", - написал Маск в ответ на публикацию Вэнса в соцсети X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Маск сделал заявление о военной помощи Украине
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В миреТехнологииСШАУкраинаЕвропаИлон МаскВооруженные силы УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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