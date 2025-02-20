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Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой

Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой - РИА Новости, 20.02.2025

Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением вице-президента США Джей-Ди Вэнса о необходимости заключения мира на... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:30:00+03:00

2025-02-20T17:30:00+03:00

2025-02-20T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением вице-президента США Джей-Ди Вэнса о необходимости заключения мира на Украине, заявив, что конфликт "кормит машину по производству взяток". Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, и новые поставки Киеву не помогут, поэтому необходимо стремиться к миру. "Вице-президент Вэнс прав... Этот конфликт бессердечен и жесток - мясорубка, которая кормит машину по производству взяток", - написал Маск в ответ на публикацию Вэнса в соцсети X.

https://ria.ru/20241219/mask-1990029107.html

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в мире, технологии, сша, украина, европа, илон маск, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности