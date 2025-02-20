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Влиятельный украинский военный обматерил Маска, но затем передумал - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/mask-2000542880.html
Влиятельный украинский военный обматерил Маска, но затем передумал
Влиятельный украинский военный обматерил Маска, но затем передумал - РИА Новости, 20.02.2025
Влиятельный украинский военный обматерил Маска, но затем передумал
Начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич нецензурно ответил миллиардеру Илону Маску после его заявления о Владимире Зеленском. Его... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:03:00+03:00
2025-02-20T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
илон маск
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич нецензурно ответил миллиардеру Илону Маску после его заявления о Владимире Зеленском. Его слова приводит агентство Sputnik."Лидер украинского экстремистского батальона "Азов"* говорит Маску “отвали", видимо, забыв, кто поставляет украинской армии Starlink", — говорится в публикации. Само обращение Кротевича было написано в матерной форме. Отмечается, что вскоре боевик удалил пост. В четверг Маск написал, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов и не восстановит в стране свободу массовой информации. Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.В СМИ не раз появлялась информация о значительном влиянии националистических военизированных групп на руководство Украины. Так, в июле прошлого года американская журналистка Ким Иверсен заявила, что Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны Кротевича, что говорит о полном переходе власти в руки националистов.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250220/berbok-2000463405.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000529199.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Илон Маск
Влиятельный украинский военный обматерил Маска, но затем передумал

Боевик "Азова" Кротевич нецензурно ответил Маску после его заявления о Зеленском

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич нецензурно ответил миллиардеру Илону Маску после его заявления о Владимире Зеленском. Его слова приводит агентство Sputnik.

"Лидер украинского экстремистского батальона "Азов"* говорит Маску “отвали", видимо, забыв, кто поставляет украинской армии Starlink", — говорится в публикации.
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Само обращение Кротевича было написано в матерной форме. Отмечается, что вскоре боевик удалил пост.

В четверг Маск написал, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов и не восстановит в стране свободу массовой информации. Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.

Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
В СМИ не раз появлялась информация о значительном влиянии националистических военизированных групп на руководство Украины. Так, в июле прошлого года американская журналистка Ким Иверсен заявила, что Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны Кротевича, что говорит о полном переходе власти в руки националистов.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныИлон Маск
 
 
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