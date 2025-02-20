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Маск возмутился фотосессией Зеленского в разгар конфликта на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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09:06 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/mask-2000464672.html
Маск возмутился фотосессией Зеленского в разгар конфликта на Украине
Маск возмутился фотосессией Зеленского в разгар конфликта на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Маск возмутился фотосессией Зеленского в разгар конфликта на Украине
Американский предприниматель Илон Маск возмутился тем, что Владимир Зеленский находил время на фотосессии для известных журналов, в то время как "молодежь гибла РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:06:00+03:00
2025-02-20T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск возмутился тем, что Владимир Зеленский находил время на фотосессии для известных журналов, в то время как "молодежь гибла в окопах" в разгар украинского конфликта. "Он делал это, пока молодежь гибла в окопах на фронте", - написал Маск, комментируя опубликованную в журнале Vogue летом 2022 года фотографии Зеленского и его жены, сделанные в ходе фотосессии известным фотографом Анни Лейбовиц. Ранее Маск заявил, что Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов и не восстановит в стране свободу массовой информации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск возмутился фотосессией Зеленского в разгар конфликта на Украине

Маск: Зеленский снимался для журналов, пока молодежь гибла в окопах

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск возмутился тем, что Владимир Зеленский находил время на фотосессии для известных журналов, в то время как "молодежь гибла в окопах" в разгар украинского конфликта.
"Он делал это, пока молодежь гибла в окопах на фронте", - написал Маск, комментируя опубликованную в журнале Vogue летом 2022 года фотографии Зеленского и его жены, сделанные в ходе фотосессии известным фотографом Анни Лейбовиц.
Ранее Маск заявил, что Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов и не восстановит в стране свободу массовой информации.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Вчера, 03:10
 
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