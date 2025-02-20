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"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска

"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска - РИА Новости, 20.02.2025

"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска

Американский миллиардер Илон Маск призвал выяснить, куда пропали 100 миллиардов помощи Украине, о которых ранее заявил Владимир Зеленский. Об этом он написал в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:26:00+03:00

2025-02-20T08:26:00+03:00

2025-02-20T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал выяснить, куда пропали 100 миллиардов помощи Украине, о которых ранее заявил Владимир Зеленский. Об этом он написал в соцсети X. Так он отреагировал на пост пользователя соцсети, поинтересовавшегося, куда делись американские деньги и кто лжет. "Хороший вопрос", — говорится в публикации. Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признавался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов.В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250220/berbok-2000463405.html

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в мире, украина, илон маск, дональд трамп, сша, владимир зеленский