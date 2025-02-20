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"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 20.02.2025 (обновлено: 16:42 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/mask-2000460004.html
"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска
"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска - РИА Новости, 20.02.2025
"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска
Американский миллиардер Илон Маск призвал выяснить, куда пропали 100 миллиардов помощи Украине, о которых ранее заявил Владимир Зеленский. Об этом он написал в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:26:00+03:00
2025-02-20T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
дональд трамп
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал выяснить, куда пропали 100 миллиардов помощи Украине, о которых ранее заявил Владимир Зеленский. Об этом он написал в соцсети X. Так он отреагировал на пост пользователя соцсети, поинтересовавшегося, куда делись американские деньги и кто лжет. "Хороший вопрос", — говорится в публикации. Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признавался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов.В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250220/berbok-2000463405.html
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в мире, украина, илон маск, дональд трамп, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский
"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска

Маск призвал выяснить, кто лжет, из-за слов Зеленского о пропавших миллиардах

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал выяснить, куда пропали 100 миллиардов помощи Украине, о которых ранее заявил Владимир Зеленский. Об этом он написал в соцсети X.

Так он отреагировал на пост пользователя соцсети, поинтересовавшегося, куда делись американские деньги и кто лжет.
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"Хороший вопрос", — говорится в публикации.

Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признавался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов.

В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскДональд ТрампСШАВладимир Зеленский
 
 
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