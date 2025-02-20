"Хороший вопрос". Заявление Зеленского вызвало недоумение у Маска
Маск призвал выяснить, кто лжет, из-за слов Зеленского о пропавших миллиардах
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал выяснить, куда пропали 100 миллиардов помощи Украине, о которых ранее заявил Владимир Зеленский. Об этом он написал в соцсети X.
Так он отреагировал на пост пользователя соцсети, поинтересовавшегося, куда делись американские деньги и кто лжет.
Так он отреагировал на пост пользователя соцсети, поинтересовавшегося, куда делись американские деньги и кто лжет.
"Хороший вопрос", — говорится в публикации.
Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признавался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов.
В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.
Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признавался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов.
В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.