https://ria.ru/20250220/mask-2000449014.html
Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине
Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:40:00+03:00
2025-02-20T05:40:00+03:00
2025-02-20T05:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Украине США. Так Маск прокомментировал публикацию предпринимателя Чарли Кирка, который призвал к проверке финансовой помощи, выделенной Украине Штатами. "Ок", - ответил ему Маск. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, в мире
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Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине
Маск согласился с тем, что DOGE должен провести аудит направленных Украине денег