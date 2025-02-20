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Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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05:40 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/mask-2000449014.html
Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине
Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:40:00+03:00
2025-02-20T05:40:00+03:00
украина
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Украине США. Так Маск прокомментировал публикацию предпринимателя Чарли Кирка, который призвал к проверке финансовой помощи, выделенной Украине Штатами. "Ок", - ответил ему Маск. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
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украина, сша, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, в мире
Украина, США, Вашингтон (штат), Илон Маск, Дональд Трамп, В мире
Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине

Маск согласился с тем, что DOGE должен провести аудит направленных Украине денег

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Украине США.
Так Маск прокомментировал публикацию предпринимателя Чарли Кирка, который призвал к проверке финансовой помощи, выделенной Украине Штатами.
"Ок", - ответил ему Маск.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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