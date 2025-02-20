https://ria.ru/20250220/mask-2000449014.html

Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине

Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Маск согласился провести аудит средств, направленных Украине

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:40:00+03:00

2025-02-20T05:40:00+03:00

2025-02-20T05:40:00+03:00

украина

сша

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в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Украине США. Так Маск прокомментировал публикацию предпринимателя Чарли Кирка, который призвал к проверке финансовой помощи, выделенной Украине Штатами. "Ок", - ответил ему Маск. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.

https://ria.ru/20250104/mask-1992511682.html

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Дарья Буймова

украина, сша, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, в мире