https://ria.ru/20250220/mask-2000434598.html

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста - РИА Новости, 20.02.2025

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста и блогера... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T01:53:00+03:00

2025-02-20T01:53:00+03:00

2025-02-20T01:53:00+03:00

в мире

украина

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гонсало лира

илон маск

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. "Зеленский убил американского журналиста!" - написал Маск, комментируя публикацию пользователя о гибели Гонсало Лиры. Пользователь при этом отметил, что Лира относился к Зеленскому критически. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html

https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, гонсало лира, илон маск, владимир зеленский