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Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста - РИА Новости, 20.02.2025
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01:53 20.02.2025
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Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста - РИА Новости, 20.02.2025
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста и блогера... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:53:00+03:00
2025-02-20T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. "Зеленский убил американского журналиста!" - написал Маск, комментируя публикацию пользователя о гибели Гонсало Лиры. Пользователь при этом отметил, что Лира относился к Зеленскому критически. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html
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в мире, украина, россия, сша, гонсало лира, илон маск, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Гонсало Лира, Илон Маск, Владимир Зеленский
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста и блогера Гонсало Лиры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПлакат с изображением погибшего в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры у посольства США в Москве
Плакат с изображением погибшего в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Плакат с изображением погибшего в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, ранее скончавшегося в украинской тюрьме.
"Зеленский убил американского журналиста!" - написал Маск, комментируя публикацию пользователя о гибели Гонсало Лиры. Пользователь при этом отметил, что Лира относился к Зеленскому критически.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов
15 ноября 2024, 00:01
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
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В миреУкраинаРоссияСШАГонсало ЛираИлон МаскВладимир Зеленский
 
 
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