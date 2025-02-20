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Мантуров высказался о возможности возвращения иностранных брендов в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
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17:25 20.02.2025 (обновлено: 17:43 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/manturov-2000611317.html
Мантуров высказался о возможности возвращения иностранных брендов в Россию
Мантуров высказался о возможности возвращения иностранных брендов в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
Мантуров высказался о возможности возвращения иностранных брендов в Россию
Российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых страна заинтересована, не отступая от принципов,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:25:00+03:00
2025-02-20T17:43:00+03:00
экономика
россия
в мире
денис мантуров
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых страна заинтересована, не отступая от принципов, сформированных для совместных проектов, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки - сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС", - сказал Мантуров, комментируя информацию о возможном возвращении на российский рынок иностранных компаний.Он добавил, что для совместных проектов с иностранцами сформированы условия, касающиеся локализации, передачи технологий и контроля над проектами со стороны российских участников."От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду", - подчеркнул первый вице-премьер.
https://ria.ru/20250220/avtoprom-2000566822.html
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экономика, россия, в мире, денис мантуров
Экономика, Россия, В мире, Денис Мантуров
Мантуров высказался о возможности возвращения иностранных брендов в Россию

Мантуров: в Россию смогут вернуться те бренды, в которых она заинтересована

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых страна заинтересована, не отступая от принципов, сформированных для совместных проектов, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки - сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС", - сказал Мантуров, комментируя информацию о возможном возвращении на российский рынок иностранных компаний.
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Он добавил, что для совместных проектов с иностранцами сформированы условия, касающиеся локализации, передачи технологий и контроля над проектами со стороны российских участников.
"От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду", - подчеркнул первый вице-премьер.
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