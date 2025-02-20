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Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом - РИА Новости, 20.02.2025
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13:26 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/makron-2000533856.html
Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом
Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом - РИА Новости, 20.02.2025
Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом
Президент Франции Эммануэль Макрон на будущей неделе отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр-делегат по делам... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:26:00+03:00
2025-02-20T13:26:00+03:00
в мире
сша
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вашингтон (штат)
эммануэль макрон
дональд трамп
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ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на будущей неделе отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "Да, он отправится в Вашингтон на будущей неделе. Вы знаете, он регулярно общается с президентом Трампом", - заявил Аддад. "Наш подход заключается в том, чтобы продолжать диалог с президентом США, чтобы голос Европы был услышан, чтобы донести интересы европейцев", - сказал он. Елисейский дворец пока не подтвердил визит президента. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник". На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошли экстренные саммиты по Украине. Во встрече лидеров в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. До и после нее Макрон провел телефонные переговоры с Трампом. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии, Италии. Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив президента Франции Эммануэля Макрона в "высокомерии". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html
https://ria.ru/20250215/makron-1999622919.html
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в мире, сша, франция, вашингтон (штат), эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, нато, евросоюз
В мире, США, Франция, Вашингтон (штат), Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, Евросоюз
Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом

Аддад: Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом на будущей неделе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на будущей неделе отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
"Да, он отправится в Вашингтон на будущей неделе. Вы знаете, он регулярно общается с президентом Трампом", - заявил Аддад.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
"Безумие". Решение Макрона об экстренном саммите вызвало ярость во Франции
16 февраля, 15:15
"Наш подход заключается в том, чтобы продолжать диалог с президентом США, чтобы голос Европы был услышан, чтобы донести интересы европейцев", - сказал он.
Елисейский дворец пока не подтвердил визит президента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник".
На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошли экстренные саммиты по Украине. Во встрече лидеров в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС
15 февраля, 22:28
Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. До и после нее Макрон провел телефонные переговоры с Трампом.
Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии, Италии.
Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив президента Франции Эммануэля Макрона в "высокомерии".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Макрон поговорил с Трампом и Зеленским
18 февраля, 03:11
 
В миреСШАФранцияВашингтон (штат)Эммануэль МакронДональд ТрампКир СтармерНАТОЕвросоюз
 
 
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