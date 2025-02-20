https://ria.ru/20250220/makron-2000533856.html

Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом

Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом - РИА Новости, 20.02.2025

Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон на будущей неделе отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр-делегат по делам... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:26:00+03:00

2025-02-20T13:26:00+03:00

2025-02-20T13:26:00+03:00

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ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на будущей неделе отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "Да, он отправится в Вашингтон на будущей неделе. Вы знаете, он регулярно общается с президентом Трампом", - заявил Аддад. "Наш подход заключается в том, чтобы продолжать диалог с президентом США, чтобы голос Европы был услышан, чтобы донести интересы европейцев", - сказал он. Елисейский дворец пока не подтвердил визит президента. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник". На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошли экстренные саммиты по Украине. Во встрече лидеров в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. До и после нее Макрон провел телефонные переговоры с Трампом. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии, Италии. Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив президента Франции Эммануэля Макрона в "высокомерии". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html

https://ria.ru/20250215/makron-1999622919.html

https://ria.ru/20250218/makron-1999955495.html

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в мире, сша, франция, вашингтон (штат), эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, нато, евросоюз