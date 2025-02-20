https://ria.ru/20250220/makron-2000471090.html

Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе

Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе - РИА Новости, 20.02.2025

Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:31:00+03:00

2025-02-20T09:31:00+03:00

2025-02-20T09:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе, в то время как ранее Владимир Зеленский говорил, что он является лидером любых переговоров по данной тематике. В среду Макрон по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже написал в Х: "Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом". "А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: "Я лидер любых переговоров"? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе", - написала Захарова в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999700891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, мария захарова, евросоюз