Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе
Захарова после слов Макрона о гаранте мира заявила о призраке наполеонизма
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе, в то время как ранее Владимир Зеленский говорил, что он является лидером любых переговоров по данной тематике.
В среду Макрон по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже написал в Х: "Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом".
"А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: "Я лидер любых переговоров"? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
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