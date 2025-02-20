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Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/makron-2000471090.html
Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе
Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе - РИА Новости, 20.02.2025
Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:31:00+03:00
2025-02-20T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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европа
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эммануэль макрон
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе, в то время как ранее Владимир Зеленский говорил, что он является лидером любых переговоров по данной тематике. В среду Макрон по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже написал в Х: "Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом". "А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: "Я лидер любых переговоров"? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
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в мире, европа, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, мария захарова, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова отреагировала на заявление Макрона о гаранте мира в Европе

Захарова после слов Макрона о гаранте мира заявила о призраке наполеонизма

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе, в то время как ранее Владимир Зеленский говорил, что он является лидером любых переговоров по данной тематике.
В среду Макрон по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже написал в Х: "Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом".
"А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: "Я лидер любых переговоров"? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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17 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
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