https://ria.ru/20250220/mahachkala-2000423924.html

СК назвал причину стрельбы в Махачкале с участием экс-замглавы города

СК назвал причину стрельбы в Махачкале с участием экс-замглавы города - РИА Новости, 20.02.2025

СК назвал причину стрельбы в Махачкале с участием экс-замглавы города

Стрельба с участием бывшего заместителя мэра Махачкалы и исполняющего обязанности директора дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:15:00+03:00

2025-02-20T00:15:00+03:00

2025-02-20T00:15:00+03:00

происшествия

махачкала

табасаранский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Стрельба с участием бывшего заместителя мэра Махачкалы и исполняющего обязанности директора дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана произошла в ходе конфликта с подрядчиками, строящими школу в Табасаранском районе республики, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Ранее исполняющий обязанности директора дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов, ныне освобожденный от должности, и некий Сайпулакади Магомедов были объявлены в розыск по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью четырех человек. В МВД республики сообщали, что вечером 14 февраля в ходе возникшего скандала из оружия неустановленного образца они открыли стрельбу по четырем жителям Махачкалы, после чего скрылись с места. В результате пострадавшие были госпитализированы с множественными огнестрельными и травматическими ранениями. В понедельник в МВД сообщили, что оба пришли в полицию с повинной. В тот же день Алибулат Магомедов был освобожден от должности. В СУСК по Дагестану сообщили, что следователи следственного отдела по Ленинскому району Махачкалы приняли к производству уголовное дело, возбужденное в органах МВД по факту стрельбы. "По версии следствия, 14 февраля 2025 года начальник отдела по Кировскому району города Махачкалы МБУ "Благоустройство" и исполняющий обязанности директора единого государственного заказчика-застройщика Республики Дагестан, вооружившись огнестрельным оружием, находясь около дома 56 по проспекту Насрутдинова, в ходе возникшего конфликта с подрядчиками, строящими школу в Табасаранском районе республики, произвели выстрелы в четверых участников конфликта, причинив им множество огнестрельных ранений в различные части тела, в том числе проникающие в жизненно важные органы", – говорится в сообщении. Следователи предъявили начальнику отдела МБУ "Благоустройство" обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. По данным СУСК, исполняющий обязанности директора Единого государственного заказчика-застройщика Республики Дагестан сейчас находится в медучреждении. Отмечается, что при отсутствии медицинских противопоказаний с ним проведут необходимые следственные действия.

https://ria.ru/20250219/draka-2000321071.html

https://ria.ru/20250216/ingushetiya-1999649480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, табасаранский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)