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Кто помогал бежать из тюрьмы самому опасному преступнику СССР

Кто помогал бежать из тюрьмы самому опасному преступнику СССР - РИА Новости, 20.02.2025

Кто помогал бежать из тюрьмы самому опасному преступнику СССР

Эта невероятная история наделала в свое время много шума. О ней писали в газетах, обсуждали на телепередаче и даже сняли фильм "Тюремный романс" с известными... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:00:00+03:00

2025-02-20T09:00:00+03:00

2025-02-20T09:00:00+03:00

ростовская область

астраханская область

марина неелова

александр абдулов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Эта невероятная история наделала в свое время много шума. О ней писали в газетах, обсуждали на телепередаче и даже сняли фильм "Тюремный романс" с известными актерами в главных ролях Александром Абдуловым и Мариной Неёловой.Все-таки крайне редко происходит ситуация, когда следователь Генпрокуратуры по особо важным делам влюбляется в преступника и решается устроить ему побег.Пикантности добавляет и то, что следователь помогает не просто оступившемуся человеку, а настоящему бандиту и убийце, за плечами которого десятки тяжких преступлений.По кличке "Червонец"Героем-любовником в этой истории был Сергей Мадуев, один из самых известных советских преступников. Имел кличку "Червонец", хотя сам предпочитал называть себя "Вор вне закона".В криминальной среде слыл беспредельщиком, способным на самые отчаянные авантюры и не чтившим никаких законов.Уже с шести лет Мадуев стал воровать. Первый срок - 6 лет - получил за соучастие в краже. Тюрьма не пошла ему на пользу, буквально через год после освобождения Мадуев уже 15 лет за грабежи и разбои.В 1988 году Мадуев бежал из-под стражи и был объявлен во всесоюзный розыск. И тут его, как говориться, "прорвало". Преступления следуют одно за другим.Тройное убийство совершенное с подельником в Ростовской области. Затем двойное убийство с целью ограбления в Астраханской области. Несколько вооруженных нападений в Ленинграде, а в декабре 1989 года Мадуев застрелил швейцара-"воротчика" Валерия Лютвинского на глазах у десятков людей в ленинградском кафе "Ориент".В январе 1990 года Мадуев с сообщником совершили разбойное нападение в Ташкенте, после чего его задержали на местном железнодорожном вокзале.С таким послужным списком главный герой любовной истории Мадуев оказался в Ленинграде - в следственном изоляторе "Кресты".Там же и состоялась его встреча с главной героиней любовного романа, следователем Генпрокуратуры Натальей Воронцовой.Жертва или преступницаК роковой встрече с Мадуевым Наталья Воронцова подошла уже состоявшимся следователем, за плечами у нее были десятки уголовных дел. Вот только личная жизнь не складывалась.Незамужняя, принципиальная, честная и, как оказалось, неготовая к любовной атаке матерого преступника и ловеласа. Их роман развивался постепенно.Поглаживание рук под столом, потом мимолетные поцелуи, записки, новые допросы и опять поцелуи. Красивые слова и взгляды, полные нежности, растопили сердце следователя и толкнули ее на преступление.Наталья сумела достать пистолет, который передала на допросе возлюбленному.Жизнь послеТретьего мая 1991 года Мадуев решил воспользоваться подарком следователя. Неожиданно для конвоиров он выхватил из-за пазухи оружие, выстрелил в стену и приказал его отпустить. Воспользовавшись минутным замешательством охраны, преступник побежал, еще раз выстрелив и ранив майора Ермолаева. Однако охрана сумела скрутить беглеца.Расследование обстоятельств побега, которое шло под контролем полковника КГБ Владимира Георгиева, довольно быстро привело к Наталье Воронцовой.Да и "герой-любовник" почти сразу сдал подельницу. Следователь во всем созналась, подписав признательные показания, и через два года суд приговорил Наталью Воронцову к 7 годам лишения свободы, из которых она отсидела пять.После освобождения бывший следователь нашла свое счастье и все-таки вышла замуж. Дальше ее следы теряются.Мадуев ещё дважды попытался сбежать: во второй раз — с помощью пистолета, слепленного из хлеба; в третий — с пистолетом, который ему передал охранник, которого преступник подкупил. Хотя охранник уверял на следствии, что был "загипнотизирован".Мадуеву история с побегом все же сыграла на руку: его должны были приговорить к расстрелу, однако из-за введения моратория смертную казнь заменили на пожизненное заключение.Десятого декабря 2000-го Мадуев умер в колонии "Черный дельфин" от сахарного диабета.

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ростовская область, астраханская область, марина неелова, александр абдулов, генеральная прокуратура рф