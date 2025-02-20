https://ria.ru/20250220/listeriya-2000572852.html

На Алтае в магазинах "Светофор" обнаружили листерию в пельменях

На Алтае в магазинах "Светофор" обнаружили листерию в пельменях - РИА Новости, 20.02.2025

На Алтае в магазинах "Светофор" обнаружили листерию в пельменях

Листерию обнаружили в пельменях "Элитных", продающихся в сети магазинов "Светофор" в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в управлении Россельхознадзора по... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:39:00+03:00

2025-02-20T15:39:00+03:00

2025-02-20T15:39:00+03:00

происшествия

алтайский край

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барнаул

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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БАРНАУЛ, 20 фев – РИА Новости. Листерию обнаружили в пельменях "Элитных", продающихся в сети магазинов "Светофор" в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в управлении Россельхознадзора по региону. "В управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай поступили результаты лабораторных исследований, свидетельствующие о наличии листерии (Listeria monocytogenes) в мясной продукции, продаваемой в магазинах сети "Светофор" в Алтайском крае. Специалисты ведомства вышли на внеплановые проверки предприятий-производителей. Листерия обнаружена в пельменях "Элитные", - говорится в сообщении. Отмечается, что листерия является возбудителем листериоза - инфекционного заболевания, общего для человека и животных. При возникновении заболевания поражается центральная нервная система и репродуктивные органы. "В январе-феврале специалистами ведомства в ряде магазинов торговой сети "Светофор" Барнаула и Рубцовска выявлены нарушения оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий", в том числе отсутствие прослеживаемости животноводческой продукции, что является ключевым фактом, подтверждающим ее качество и безопасность. Данные нарушения послужили основанием для совместных с прокуратурой Алтайского края выездных мероприятий в магазины торговой сети "Светофор", в рамках которых отобраны пробы молочной и мясной (пельмени, колбасы, мясо птицы) продукции. Лабораторные исследования, проведенные в подведомственном Россельхознадзору алтайском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", показали наличие ДНК птицы в пельменях "Элитные", в колбасном изделии "Хлеб мясной "Чайный"". Наличие мяса птицы (ДНК птицы) не заявлено на этикетке, что свидетельствует о фальсификации мясной продукции", - отметили в управлении. Специалисты Россельхознадзора изъяли из оборота некачественную продукцию и отозвали из обращения декларации о соответствии. "Виновные в нарушении ветеринарного законодательства привлечены к административной ответственности, выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по согласованию с прокуратурой Алтайского края инициированы внеплановые проверки предприятий-производителей некачественной и фальсифицированной продукции. О результатах сообщим дополнительно", - пообещали в управлении.

https://ria.ru/20241230/pelmeni-1992063562.html

https://ria.ru/20250214/moskva-1999476834.html

https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, республика алтай, барнаул, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество