https://ria.ru/20250220/lermontov-2000451156.html

СК начал расследование убийства Лермонтова

СК начал расследование убийства Лермонтова - РИА Новости, 20.02.2025

СК начал расследование убийства Лермонтова

Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:13:00+03:00

2025-02-20T06:13:00+03:00

2025-02-20T06:23:00+03:00

происшествия

михаил лермонтов

николай бурляев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.Ранее он рассказал, что направил обращение в СК с соответствующей просьбой. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году."Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", — сказал Бурляев.Лермонтов родился в 1814 году. Поэт погиб в возрасте 26 лет.

https://ria.ru/20241015/lermontov-1977935598.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, михаил лермонтов, николай бурляев, следственный комитет россии (ск рф)