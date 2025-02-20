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СК начал расследование убийства Лермонтова - РИА Новости, 20.02.2025
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06:13 20.02.2025 (обновлено: 06:23 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lermontov-2000451156.html
СК начал расследование убийства Лермонтова
СК начал расследование убийства Лермонтова - РИА Новости, 20.02.2025
СК начал расследование убийства Лермонтова
Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:13:00+03:00
2025-02-20T06:23:00+03:00
происшествия
михаил лермонтов
николай бурляев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.Ранее он рассказал, что направил обращение в СК с соответствующей просьбой. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году."Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", — сказал Бурляев.Лермонтов родился в 1814 году. Поэт погиб в возрасте 26 лет.
https://ria.ru/20241015/lermontov-1977935598.html
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происшествия, михаил лермонтов, николай бурляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Михаил Лермонтов, Николай Бурляев, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал расследование убийства Лермонтова

Депутат Госдумы Бурляев: СК начал расследование убийства Михаила Лермонтова

© РИА НовостиРусский поэт и писатель Михаил Юрьевич Лермонтов
Русский поэт и писатель Михаил Юрьевич Лермонтов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости
Русский поэт и писатель Михаил Юрьевич Лермонтов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.
Ранее он рассказал, что направил обращение в СК с соответствующей просьбой. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.
"Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", — сказал Бурляев.
Лермонтов родился в 1814 году. Поэт погиб в возрасте 26 лет.
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ПроисшествияМихаил ЛермонтовНиколай БурляевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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