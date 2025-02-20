https://ria.ru/20250220/lermontov-2000451156.html
СК начал расследование убийства Лермонтова
СК начал расследование убийства Лермонтова - РИА Новости, 20.02.2025
СК начал расследование убийства Лермонтова
Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:13:00+03:00
2025-02-20T06:13:00+03:00
2025-02-20T06:23:00+03:00
происшествия
михаил лермонтов
николай бурляев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599749197_0:400:2047:1551_1920x0_80_0_0_c2087fcf8ef7588f0dfffc57746adba2.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.Ранее он рассказал, что направил обращение в СК с соответствующей просьбой. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году."Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", — сказал Бурляев.Лермонтов родился в 1814 году. Поэт погиб в возрасте 26 лет.
https://ria.ru/20241015/lermontov-1977935598.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599749197_0:208:2047:1743_1920x0_80_0_0_ce2b9314c32def38fa3adbdd64f9d78a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил лермонтов, николай бурляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Михаил Лермонтов, Николай Бурляев, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал расследование убийства Лермонтова
Депутат Госдумы Бурляев: СК начал расследование убийства Михаила Лермонтова
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.
Ранее он рассказал, что направил обращение в СК с соответствующей просьбой. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.
"Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", — сказал Бурляев.
Лермонтов родился в 1814 году. Поэт погиб в возрасте 26 лет.