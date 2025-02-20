https://ria.ru/20250220/leps-2000621279.html

Разница в 43 года: что известно о молодой невесте Лепса

Разница в 43 года: что известно о молодой невесте Лепса - РИА Новости, 20.02.2025

Разница в 43 года: что известно о молодой невесте Лепса

Молодая невеста Григория Лепса обнажается в лондонских спа, жалуется на скучную учебу и мечтает о свадьбе. Разница в 43 года не смущает ни 19-летнюю девушку, ни РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:04:00+03:00

2025-02-20T18:04:00+03:00

2025-02-20T18:04:00+03:00

шоубиз

лондон

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франция

евгений петросян

григорий лепс

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Молодая невеста Григория Лепса обнажается в лондонских спа, жалуется на скучную учебу и мечтает о свадьбе. Разница в 43 года не смущает ни 19-летнюю девушку, ни 62-летнего певца, подаривший ей кольцо Graff за 5 миллионов. Но что скрывается за идеальным фасадом отношений?Бобер на “важных местах”Недавно Аврора Киба отпраздновала свое 19-летие в Лондоне, где она получает образование дизайнера. День рождения прошел с размахом: СПА с различными процедурами. Празднование Аврора разделила с подругой. Девушки выбрали полный комплекс СПА-услуг: массаж, скрабирование, обертывания. Самый пикантный момент визита Киба запечатлела на камеру и выложила в социальные сети.На фото обе девушки лежат полностью обнаженными на массажных столах, пока сотрудница наносит на их тела целебные составы. Интимные места на снимке прикрыты смайликами в форме бобра.Примечательная деталь: 62-летний жених Авроры никак публично не отреагировал на откровенные кадры своей невесты."Я сделаю тебя бабой Таней!"Накануне дня рождения в Лондон прилетела 48-летняя Татьяна Палилова — мать Авроры. Первым делом они отправились штурмовать элитные бутики британской столицы.Аврора, судя по всему, переняла от Лепса фирменную прямолинейность. Девушка в шутку пригрозила матери: "Если будешь плохо себя вести и не будешь меня баловать, я сделаю тебя бабой Таней!"Судя по количеству покупок, которыми Аврора похвасталась в соцсетях, "угроза" подействовала — выручка модных магазинов существенно пополнилась благодаря гостьям."Не хочу учиться - хочу жениться"Несмотря на жизнь в одной из самых дорогих столиц мира, невеста Лепса не скрывает усталости от заграничной учебы. Вместо цитирования зарубежных классиков академической литературы, первокурсница вспоминает фразу из "Недоросля" Фонвизина:"Меня уже заколебала эта учеба… Хочу жениться, не хочу учиться" (в оригинале было "Не хочу учиться, хочу жениться").Контраст очевиден: еще год назад в социальных сетях Авроры чаще мелькали строки из песни ее знаменитого жениха: "Я поднимаю руки — хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои восемнадцать…".Если союз Лепса и Кибы официально состоится, пара догонит нынешних рекордсменов по разнице в возрасте среди отечественных звездных союзов: Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову (43 года разницы).Парадоксально, но при всех финансовых возможностях жизнь в Лондоне вызывает у Авроры только раздражение. Она регулярно жалуется подписчикам на высокие цены и отсутствие привычного московского комфорта.Вместо престижного МГИМО, светских раутов и интервью — поездки на метро и жизнь в "небольшой" лондонской квартире, стоимость которой девушка иронично оценивает в "12 479 965 445 6 фунтов".Версия первая: родители с виллой в ТосканеО семье невесты Лепса информации немного. Мать девушки Татьяна Киба — известная в московских кругах светская львица, а отец Илья Киба — крупный бизнесмен. Родители Авроры поженились в 2000 году. В 2006-м родилась Аврора, а в 2010-м — ее брат Матвей. По данным СМИ, Лепс познакомился с девушкой через ее родителей.По данным некоторых СМИ, семья Кибы обладает значительным состоянием. В частности, им приписывают владение элитной недвижимостью на итальянском курорте Форте-дей-Марми в Тоскане.Благодаря финансовой поддержке родителей, Аврора много путешествовала по элитным направлениям: Франция, Турция, Великобритания. Образование девушка получила в одной из лучших московских школ, куда поступила в 2013 году.Помимо "дизайнерского" образования, которое, к слову, стоит 28 тысяч фунтов стерлингов в год, Аврора пытается строить карьеру в музыке. В марте 2023 года она выпустила дебютный трек "Пьяная дура" под псевдонимом Avri. Для отдыха девушка выбирает заграничные курорты: Портофино, Таиланд, Мальдивы и другие.Версия вторая: не все так романтичноИстория о состоятельной семье с виллой в Тоскане столкнулась с альтернативной версией.Первое открытие, озвученное в СМИ — фамилия Киба может быть не родной для Авроры. От рождения девушка носит фамилию Белякова, по отцу. Ее 47-летняя мать Татьяна после замужества также стала Беляковой. "На Татьяну оформлено сразу пять фирм — четыре занимаются управлением коммерческой недвижимостью, а одна — оптовой торговлей напитками. Чистая прибыль за 2023 год — 8 млн руб.", — сообщает "Комсомольская правда".По данным издания, бизнес Татьяны Беляковой переживает не лучшие времена: "По сведениям из судебных баз, четыре из пяти фирм Татьяны погрязли в судебных процессах. Только за последние пару лет она проиграла судов на 24,5 млн руб."Открытие второе — в то время как официальная версия отношений 19-летней Авроры и 62-летнего Григория выглядит как классическая история любви с большой разницей в возрасте, в медиапространстве появились альтернативные объяснения. "Экспресс-газета" опубликовала материал, ссылаясь на эстонского блогера Антона Суворкина*, который, в свою очередь, цитирует анонимную девушку из эскорт-индустрии. Согласно этой версии, отношения пары могли начаться совсем не романтическим образом.По словам девушки, "Девочка Аврора, которая сейчас "встречается" с Лепсом, — это 100-процентный эскорт. Примерно осенью прошлого года пошла рассылка по менеджерам эскорт-агентств, где говорилось, что Лепс ищет себе на содержание девушку. После того как Аврора и еще несколько девчонок согласились на условия Лепса, прошло несколько месяцев. Сначала пробовали одну. Потом — другую. Да, настолько все прозаично и цинично происходило. В итоге сделал ставку на Аврору. Никаких там нет богатых родителей".На резонный вопрос блогера, почему инсайдер сама не захотела попробовать встречаться с известным артистом, девушка предоставила ответ: "Физически с таким клиентом будет очень тяжело. Мужик действительно очень сильно пьющий. Испорченный властью, славой и деньгами. Чтобы исполнять по щелчку пальцев любые прихоти 62-летнего деда, который в ужасной физической форме, нужно уметь сжимать зубы. Разовая встреча — это одно, но постоянно сожительствовать с таким я просто не готова".Однако в том же материале приводится комментарий эксперта — руководителя рекорд-лейбла V-Love Music Александра Валова, который сомневается в реальности этой версии: "Теоретически Лепс вполне мог найти "невесту" через эскорт-агентство, но это еще не значит, что она оказывала услуги за деньги.Валов также пояснил принципиальную разницу между обычным эскортом и поиском спутницы жизни: "Большинство тех, кто ищет отношения, никогда и не работали в эскорте. Они обычно из хороших семей, с университетским образованием, с полезными навыками типа умения вкусно готовить".Примечательно, что ни семья Авроры, ни сама девушка никак не комментирует подобные публикации.Кольцо за 5 миллионовИнформации о личной жизни Авроры до встречи с Лепсом немного — девушка не афишировала подробности в социальных сетях. Однако роман с 62-летним артистом стал настоящей сенсацией в российском шоу-бизнесе.Первые слухи о необычном союзе появились летом 2024 года, когда пару заметили вместе на Петербургском международном экономическом форуме. Позже они не скрывали чувств на премии "Муз-ТВ", где открыто держались за руки.Окончательное подтверждение серьезности намерений появилось, когда Аврора опубликовала фото помолвочного кольца с бриллиантом от Graff стоимостью 5 миллионов рублей, сопроводив его лаконичной подписью: "Коротко, но ясно" и "Я так рада, что я теперь невеста".Интернет разделился на два лагеря: одни указывают, что невеста годится Лепсу во внучки при разнице в 43 года, другие искренне поздравляют пару и восхищаются романтической историей.А пока Аврора продолжает учиться на дизайнера в Лондоне, жаловаться на высокие цены и, возможно, планировать свадьбу с одним из самых известных артистов России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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лондон, тоскана, франция, евгений петросян, григорий лепс, мгимо