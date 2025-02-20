https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659835.html

Лавров: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины

Лавров: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины

Россия и США обсудили на переговорах в Эр-Рияде, что решить конфликт на Украине можно только через устранение его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:07:00+03:00

2025-02-20T22:07:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и США обсудили на переговорах в Эр-Рияде, что решить конфликт на Украине можно только через устранение его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Постепенно приходит осознание того, что решение может быть найдено только путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе. Подробный разговор на эту тему состоялся на российско-американских переговорах в Эр-Рияде", - приводит его слова сайт российского дипведомства.Как отметил министр, завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его покровителями.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659475.html

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