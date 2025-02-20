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Лавров: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины - РИА Новости, 20.02.2025
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22:07 20.02.2025 (обновлено: 22:28 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659835.html
Лавров: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины
Лавров: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины
Россия и США обсудили на переговорах в Эр-Рияде, что решить конфликт на Украине можно только через устранение его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:07:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и США обсудили на переговорах в Эр-Рияде, что решить конфликт на Украине можно только через устранение его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Постепенно приходит осознание того, что решение может быть найдено только путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе. Подробный разговор на эту тему состоялся на российско-американских переговорах в Эр-Рияде", - приводит его слова сайт российского дипведомства.Как отметил министр, завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его покровителями.
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В мире, Россия, США, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины

Лавров: решить конфликт на Украине можно через устранение первопричин

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и США обсудили на переговорах в Эр-Рияде, что решить конфликт на Украине можно только через устранение его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Постепенно приходит осознание того, что решение может быть найдено только путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе. Подробный разговор на эту тему состоялся на российско-американских переговорах в Эр-Рияде", - приводит его слова сайт российского дипведомства.
Как отметил министр, завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его покровителями.
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