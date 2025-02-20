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Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров - РИА Новости, 20.02.2025
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22:02 20.02.2025 (обновлено: 23:01 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659475.html
Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров
Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров - РИА Новости, 20.02.2025
Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров
Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения, приводит... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:02:00+03:00
2025-02-20T23:01:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
украина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения, приводит сайт МИД выступление его главы Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел G20."Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились в главном: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов", — сказал российский министр.Он подчеркнул, что прийти к урегулированию кризиса на Украине можно только путем устранения его первопричин, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе.Сейчас же, отметил Лавров, завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его покровителями.Другие заявления главы российского МИД:Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, украина
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Украина
Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров

Лавров: Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил в мире

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения, приводит сайт МИД выступление его главы Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел G20.
«
"Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились в главном: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов", — сказал российский министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
Он подчеркнул, что прийти к урегулированию кризиса на Украине можно только путем устранения его первопричин, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе.
Сейчас же, отметил Лавров, завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его покровителями.
Другие заявления главы российского МИД:
  • Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
  • Террористические группировки по всему миру подпитываются поставками западного оружия, утекающего с Украины.
  • В духе двойных стандартов Запад делит боевиков на "своих" и "чужих", в Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против "Северных потоков".
  • Как еще один инструмент противостояния с Россией поддерживаются радикальные националистические, а порой откровенно неофашистские движения.
  • Россия призывает страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими
Вчера, 21:34
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Обложка Economist - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола
Вчера, 20:07
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеУкраина
 
 
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