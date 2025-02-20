https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659475.html

Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров

Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров - РИА Новости, 20.02.2025

Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров

Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения, приводит... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:02:00+03:00

2025-02-20T22:02:00+03:00

2025-02-20T23:01:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения, приводит сайт МИД выступление его главы Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел G20."Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились в главном: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов", — сказал российский министр.Он подчеркнул, что прийти к урегулированию кризиса на Украине можно только путем устранения его первопричин, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе.Сейчас же, отметил Лавров, завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его покровителями.Другие заявления главы российского МИД:Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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https://ria.ru/20250220/kontakt-2000657025.html

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