https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659002.html

Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде

Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару на встрече в Йоханнесбурге об основных итогах недавних контактов с... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:58:00+03:00

2025-02-20T21:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару на встрече в Йоханнесбурге об основных итогах недавних контактов с американскими представителями в Эр-Рияде, заявили в МИД РФ. "Сергей Викторович Лавров рассказал своему коллеге об основных итогах недавних контактов с американскими представителями в Эр-Рияде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там добавили, что стороны обсудили развитие ситуации вокруг Украины, включая оценки подходов различных стран.

https://ria.ru/20250220/putin-2000643962.html

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