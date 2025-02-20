https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659002.html
Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару на встрече в Йоханнесбурге об основных итогах недавних контактов с... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:58:00+03:00
2025-02-20T21:58:00+03:00
2025-02-20T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару на встрече в Йоханнесбурге об основных итогах недавних контактов с американскими представителями в Эр-Рияде, заявили в МИД РФ. "Сергей Викторович Лавров рассказал своему коллеге об основных итогах недавних контактов с американскими представителями в Эр-Рияде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там добавили, что стороны обсудили развитие ситуации вокруг Украины, включая оценки подходов различных стран.
https://ria.ru/20250220/putin-2000643962.html
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В мире, Россия, Сергей Лавров, Йоханнесбург, Украина, США, Индия, МИД Индии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде
МИД: Лавров и глава МИД Индии Джайшанкару обсудили переговоры с США в Эр-Рияде