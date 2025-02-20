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Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.02.2025
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21:58 20.02.2025 (обновлено: 21:59 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659002.html
Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару на встрече в Йоханнесбурге об основных итогах недавних контактов с... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:58:00+03:00
2025-02-20T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару на встрече в Йоханнесбурге об основных итогах недавних контактов с американскими представителями в Эр-Рияде, заявили в МИД РФ. "Сергей Викторович Лавров рассказал своему коллеге об основных итогах недавних контактов с американскими представителями в Эр-Рияде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там добавили, что стороны обсудили развитие ситуации вокруг Украины, включая оценки подходов различных стран.
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в мире, россия, сергей лавров, йоханнесбург, украина, сша, индия, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Йоханнесбург, Украина, США, Индия, МИД Индии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил с индийским коллегой итоги переговоров с США в Эр-Рияде

МИД: Лавров и глава МИД Индии Джайшанкару обсудили переговоры с США в Эр-Рияде

© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару на встрече в Йоханнесбурге об основных итогах недавних контактов с американскими представителями в Эр-Рияде, заявили в МИД РФ.
"Сергей Викторович Лавров рассказал своему коллеге об основных итогах недавних контактов с американскими представителями в Эр-Рияде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там добавили, что стороны обсудили развитие ситуации вокруг Украины, включая оценки подходов различных стран.
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В миреРоссияСергей ЛавровЙоханнесбургУкраинаСШАИндияМИД ИндииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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