В Кузбассе возбудили дело против водителя, сбившего женщину и подростка
Водитель, сбивший людей на тротуаре в Кузбассе, находился в состоянии опьянения
© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramПьяный водитель вылетел на тротуар в Анжеро-Судженске Кемеровской области
Пьяный водитель вылетел на тротуар в Анжеро-Судженске Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Уровень алкоголя в организме водителя, сбившего женщину и подростка на тротуаре в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области, превышен в 4 раза, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее прокуратура региона сообщала, что ДТП произошло в 12.30 (08.30 мск) на улице Павлодарского. В пресс-службе полицейского главка уточняли, что у водителя имелись внешние признаки опьянения.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД, пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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"В результате проведенного медицинского освидетельствования установлено, что водитель иномарки в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Уровень алкоголя в его организме почти в 4 раза превысил допустимый. Следователем ОМВД… по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.
В данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.