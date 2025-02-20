https://ria.ru/20250220/kuzbass-2000571817.html

В Кузбассе возбудили дело против водителя, сбившего женщину и подростка

В Кузбассе возбудили дело против водителя, сбившего женщину и подростка - РИА Новости, 20.02.2025

В Кузбассе возбудили дело против водителя, сбившего женщину и подростка

Уровень алкоголя в организме водителя, сбившего женщину и подростка на тротуаре в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области, превышен в 4 раза, возбуждено... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:34:00+03:00

2025-02-20T15:34:00+03:00

2025-02-20T15:34:00+03:00

происшествия

анжеро-судженск

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Уровень алкоголя в организме водителя, сбившего женщину и подростка на тротуаре в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области, превышен в 4 раза, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. Ранее прокуратура региона сообщала, что ДТП произошло в 12.30 (08.30 мск) на улице Павлодарского. В пресс-службе полицейского главка уточняли, что у водителя имелись внешние признаки опьянения. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД, пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. "В результате проведенного медицинского освидетельствования установлено, что водитель иномарки в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Уровень алкоголя в его организме почти в 4 раза превысил допустимый. Следователем ОМВД… по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве. В данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250219/dtp-2000288552.html

https://ria.ru/20250122/zelenograd-1995027490.html

анжеро-судженск

кемеровская область

россия

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происшествия, анжеро-судженск, кемеровская область, россия