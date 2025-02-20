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В Кузбассе иномарка сбила женщину и подростка
В Кузбассе иномарка сбила женщину и подростка - РИА Новости, 20.02.2025
В Кузбассе иномарка сбила женщину и подростка
Иномарка в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области сбила женщину и подростка, которые шли по тротуару, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:07:00+03:00
2025-02-20T11:07:00+03:00
2025-02-20T12:58:00+03:00
происшествия
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анжеро-судженск
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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Иномарка в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области сбила женщину и подростка, которые шли по тротуару, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии пострадали 32-летняя женщина и 14-летний подросток", – говорится в сообщении. ДТП произошло в 12.30 на улице Павлодарского. Уточняется, что на место происшествия незамедлительно выехала заместитель прокурора города Светлана Тарасова. "По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", – сообщает ведомство. Также прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции.Как уточнили в пресс-службе полицейского главка региона, предварительно установлено, что водитель имел внешние признаки опьянения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень причиненного вреда здоровью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, анжеро-судженск, кемеровская область, chevrolet
Происшествия, Авто, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Chevrolet
В Кузбассе иномарка сбила женщину и подростка
В Анжеро-Судженске иномарка сбила шедших по тротуару женщину и подростка
КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости.
Иномарка в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области сбила женщину и подростка, которые шли по тротуару, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба
надзорного ведомства.
«
"Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии пострадали 32-летняя женщина и 14-летний подросток", – говорится в сообщении.
ДТП произошло в 12.30 на улице Павлодарского. Уточняется, что на место происшествия незамедлительно выехала заместитель прокурора города Светлана Тарасова.
"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", – сообщает ведомство.
Также прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции.
Как уточнили в пресс-службе полицейского главка региона, предварительно установлено, что водитель имел внешние признаки опьянения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень причиненного вреда здоровью.