https://ria.ru/20250220/kuzbass-2000495058.html

В Кузбассе иномарка сбила женщину и подростка

В Кузбассе иномарка сбила женщину и подростка - РИА Новости, 20.02.2025

В Кузбассе иномарка сбила женщину и подростка

Иномарка в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области сбила женщину и подростка, которые шли по тротуару, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:07:00+03:00

2025-02-20T11:07:00+03:00

2025-02-20T12:58:00+03:00

происшествия

авто

анжеро-судженск

кемеровская область

chevrolet

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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Иномарка в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области сбила женщину и подростка, которые шли по тротуару, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии пострадали 32-летняя женщина и 14-летний подросток", – говорится в сообщении. ДТП произошло в 12.30 на улице Павлодарского. Уточняется, что на место происшествия незамедлительно выехала заместитель прокурора города Светлана Тарасова. "По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", – сообщает ведомство. Также прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции.Как уточнили в пресс-службе полицейского главка региона, предварительно установлено, что водитель имел внешние признаки опьянения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень причиненного вреда здоровью.

https://ria.ru/20250204/moskva-1997385430.html

анжеро-судженск

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, анжеро-судженск, кемеровская область, chevrolet