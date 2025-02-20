https://ria.ru/20250220/kurskaya-2000458420.html

Российские десантники рассказали о штурме Свердликово

Российские десантники рассказали о штурме Свердликово - РИА Новости, 20.02.2025

Российские десантники рассказали о штурме Свердликово

Подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:49:00+03:00

2025-02-20T08:49:00+03:00

2025-02-20T08:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000460628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86f0cf5736ebb862b1ff31bcad43c538.jpg

КУРСК, 20 фев - РИА Новости. Подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области заходили с двух сторон, тем самым взяв ВСУ в "клещи", рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Томсон". Командир подразделения принимал участие в освобождении ранее заявленным Минобороны населенного пункта Свердликово в Курской области. "При взятии населенного пункта Свердликово на первом этапе наносилось огневое поражение авиацией, артиллерией, ударными дронами и проводилась разведка передовых позиций", - рассказал десантник. По его словам, производилась разведка, выявление опорных пунктов и огневых позиций противника. После чего штурмовые подразделения выдвигались ближе к Свердликово для последующей зачистки. "Вначале штурмовали северную часть населенного пункта", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что одновременно вторая штурмовая группа десантников заходила с западной части, тем самым противник попал в "клещи" и, опасаясь попасть окружение, начал стремительно отступать. "Мы потихоньку добивали его в разных участках населенного пункта", - отметил командир. По его словам, противник в начале штурма оказал сопротивление, но после того, как к нему перестала поступать еда, вода и боеприпасы, это стало давить на них морально. "Ну и еще огоньку добавил мороз, им становилась холодно и страшно, они начинали вылезать из своих подвалов, мы их начинали уничтожать, кто-то убегал, кто-то не успел убежать", - отметил "Томсон".

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир подразделения Тульской воздушно-десантной дивизии о штурме Свердликово в Курской области Десантники 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области взяли ВСУ в "клещи". Детали операции РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным "Томсон". 2025-02-20T08:49 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия