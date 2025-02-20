Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kurskaya-2000458420.html
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово - РИА Новости, 20.02.2025
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово
Подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:49:00+03:00
2025-02-20T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000460628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86f0cf5736ebb862b1ff31bcad43c538.jpg
КУРСК, 20 фев - РИА Новости. Подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области заходили с двух сторон, тем самым взяв ВСУ в "клещи", рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Томсон". Командир подразделения принимал участие в освобождении ранее заявленным Минобороны населенного пункта Свердликово в Курской области. "При взятии населенного пункта Свердликово на первом этапе наносилось огневое поражение авиацией, артиллерией, ударными дронами и проводилась разведка передовых позиций", - рассказал десантник. По его словам, производилась разведка, выявление опорных пунктов и огневых позиций противника. После чего штурмовые подразделения выдвигались ближе к Свердликово для последующей зачистки. "Вначале штурмовали северную часть населенного пункта", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что одновременно вторая штурмовая группа десантников заходила с западной части, тем самым противник попал в "клещи" и, опасаясь попасть окружение, начал стремительно отступать. "Мы потихоньку добивали его в разных участках населенного пункта", - отметил командир. По его словам, противник в начале штурма оказал сопротивление, но после того, как к нему перестала поступать еда, вода и боеприпасы, это стало давить на них морально. "Ну и еще огоньку добавил мороз, им становилась холодно и страшно, они начинали вылезать из своих подвалов, мы их начинали уничтожать, кто-то убегал, кто-то не успел убежать", - отметил "Томсон".
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир подразделения Тульской воздушно-десантной дивизии о штурме Свердликово в Курской области
Десантники 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области взяли ВСУ в "клещи". Детали операции РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным "Томсон".
2025-02-20T08:49
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000460628_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_451bd4fc8f377c87bdac383e4841fd01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово

Десантники 106-й Тульской дивизии при штурме Свердликово взяли ВСУ в клещи

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 20 фев - РИА Новости. Подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области заходили с двух сторон, тем самым взяв ВСУ в "клещи", рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Томсон".
Командир подразделения принимал участие в освобождении ранее заявленным Минобороны населенного пункта Свердликово в Курской области.
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"К такому никто не был готов": новое оружие морпехов в Курской области
19 февраля, 08:00
"При взятии населенного пункта Свердликово на первом этапе наносилось огневое поражение авиацией, артиллерией, ударными дронами и проводилась разведка передовых позиций", - рассказал десантник.
По его словам, производилась разведка, выявление опорных пунктов и огневых позиций противника. После чего штурмовые подразделения выдвигались ближе к Свердликово для последующей зачистки.
"Вначале штурмовали северную часть населенного пункта", - добавил он.
Артиллеристы за работой - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Котел сжимается". Что морпехи приготовили для ВСУ в Курской области
11 февраля, 08:00
Собеседник агентства отметил, что одновременно вторая штурмовая группа десантников заходила с западной части, тем самым противник попал в "клещи" и, опасаясь попасть окружение, начал стремительно отступать. "Мы потихоньку добивали его в разных участках населенного пункта", - отметил командир.
По его словам, противник в начале штурма оказал сопротивление, но после того, как к нему перестала поступать еда, вода и боеприпасы, это стало давить на них морально. "Ну и еще огоньку добавил мороз, им становилась холодно и страшно, они начинали вылезать из своих подвалов, мы их начинали уничтожать, кто-то убегал, кто-то не успел убежать", - отметил "Томсон".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала