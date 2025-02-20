https://ria.ru/20250220/kurskaya-2000458420.html
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово - РИА Новости, 20.02.2025
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово
Подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:49:00+03:00
2025-02-20T08:49:00+03:00
2025-02-20T08:49:00+03:00
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КУРСК, 20 фев - РИА Новости. Подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области заходили с двух сторон, тем самым взяв ВСУ в "клещи", рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Томсон". Командир подразделения принимал участие в освобождении ранее заявленным Минобороны населенного пункта Свердликово в Курской области. "При взятии населенного пункта Свердликово на первом этапе наносилось огневое поражение авиацией, артиллерией, ударными дронами и проводилась разведка передовых позиций", - рассказал десантник. По его словам, производилась разведка, выявление опорных пунктов и огневых позиций противника. После чего штурмовые подразделения выдвигались ближе к Свердликово для последующей зачистки. "Вначале штурмовали северную часть населенного пункта", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что одновременно вторая штурмовая группа десантников заходила с западной части, тем самым противник попал в "клещи" и, опасаясь попасть окружение, начал стремительно отступать. "Мы потихоньку добивали его в разных участках населенного пункта", - отметил командир. По его словам, противник в начале штурма оказал сопротивление, но после того, как к нему перестала поступать еда, вода и боеприпасы, это стало давить на них морально. "Ну и еще огоньку добавил мороз, им становилась холодно и страшно, они начинали вылезать из своих подвалов, мы их начинали уничтожать, кто-то убегал, кто-то не успел убежать", - отметил "Томсон".
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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Командир подразделения Тульской воздушно-десантной дивизии о штурме Свердликово в Курской области
Десантники 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области взяли ВСУ в "клещи".
Детали операции РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным "Томсон".
2025-02-20T08:49
true
PT1M10S
РИА Новости
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские десантники рассказали о штурме Свердликово
Десантники 106-й Тульской дивизии при штурме Свердликово взяли ВСУ в клещи
КУРСК, 20 фев - РИА Новости. Подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области заходили с двух сторон, тем самым взяв ВСУ в "клещи", рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Томсон".
Командир подразделения принимал участие в освобождении ранее заявленным Минобороны населенного пункта Свердликово в Курской области
.
"При взятии населенного пункта Свердликово на первом этапе наносилось огневое поражение авиацией, артиллерией, ударными дронами и проводилась разведка передовых позиций", - рассказал десантник.
По его словам, производилась разведка, выявление опорных пунктов и огневых позиций противника. После чего штурмовые подразделения выдвигались ближе к Свердликово для последующей зачистки.
"Вначале штурмовали северную часть населенного пункта", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что одновременно вторая штурмовая группа десантников заходила с западной части, тем самым противник попал в "клещи" и, опасаясь попасть окружение, начал стремительно отступать. "Мы потихоньку добивали его в разных участках населенного пункта", - отметил командир.
По его словам, противник в начале штурма оказал сопротивление, но после того, как к нему перестала поступать еда, вода и боеприпасы, это стало давить на них морально. "Ну и еще огоньку добавил мороз, им становилась холодно и страшно, они начинали вылезать из своих подвалов, мы их начинали уничтожать, кто-то убегал, кто-то не успел убежать", - отметил "Томсон".