https://ria.ru/20250220/kurs-2000533325.html

Расчетный курс доллара опустился ниже 88 рублей

Расчетный курс доллара опустился ниже 88 рублей - РИА Новости, 20.02.2025

Расчетный курс доллара опустился ниже 88 рублей

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:23:00+03:00

2025-02-20T13:23:00+03:00

2025-02-20T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных торгов.Так, к 13:14 мск доллар падал на 2,25 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,72 рубля.При этом к 10:46 мск американская валюта опустилась до 88,38 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://ria.ru/20250220/rubl-2000431271.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс доллара, курс рубля