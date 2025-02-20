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Расчетный курс доллара опустился ниже 88 рублей
Расчетный курс доллара опустился ниже 88 рублей - РИА Новости, 20.02.2025
Расчетный курс доллара опустился ниже 88 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:23:00+03:00
2025-02-20T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября прошлого года, следует из данных торгов.Так, к 13:14 мск доллар падал на 2,25 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,72 рубля.При этом к 10:46 мск американская валюта опустилась до 88,38 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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РИА Новости
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экономика, московская биржа, россия, курс доллара, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс доллара, Курс рубля
Расчетный курс доллара опустился ниже 88 рублей
Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года