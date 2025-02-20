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Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля - РИА Новости, 20.02.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:52 20.02.2025 (обновлено: 11:20 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/kurs-2000490693.html
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля - РИА Новости, 20.02.2025
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:52:00+03:00
2025-02-20T11:20:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс доллара
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов.Так, к 10:46 мск доллар падал на 1,57 рубля относительно предыдущего закрытия — до 88,38 рубля. При этом во вторник американская валюта поднималась до 90,75 рубля, но в среду уже сползала до 89,5 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://ria.ru/20250220/rubl-2000431271.html
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экономика, московская биржа, россия, курс доллара, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс доллара, Курс рубля
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля

Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов.
Так, к 10:46 мск доллар падал на 1,57 рубля относительно предыдущего закрытия — до 88,38 рубля.
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При этом во вторник американская валюта поднималась до 90,75 рубля, но в среду уже сползала до 89,5 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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