https://ria.ru/20250220/kurs-2000490693.html

Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля

Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля - РИА Новости, 20.02.2025

Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:52:00+03:00

2025-02-20T10:52:00+03:00

2025-02-20T11:20:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

курс доллара

курс рубля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_9d96f2cc715af4e745d7a5a20f6b4290.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов.Так, к 10:46 мск доллар падал на 1,57 рубля относительно предыдущего закрытия — до 88,38 рубля. При этом во вторник американская валюта поднималась до 90,75 рубля, но в среду уже сползала до 89,5 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://ria.ru/20250220/rubl-2000431271.html

https://ria.ru/20250217/rubl-1999469900.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс доллара, курс рубля