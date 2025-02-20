https://ria.ru/20250220/kurs-2000490693.html
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля - РИА Новости, 20.02.2025
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:52:00+03:00
2025-02-20T10:52:00+03:00
2025-02-20T11:20:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс доллара
курс рубля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_9d96f2cc715af4e745d7a5a20f6b4290.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов.Так, к 10:46 мск доллар падал на 1,57 рубля относительно предыдущего закрытия — до 88,38 рубля. При этом во вторник американская валюта поднималась до 90,75 рубля, но в среду уже сползала до 89,5 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://ria.ru/20250220/rubl-2000431271.html
https://ria.ru/20250217/rubl-1999469900.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_c43ea3cdefd42bb6bee6908881ae5ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, курс доллара, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс доллара, Курс рубля
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля