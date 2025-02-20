https://ria.ru/20250220/kurahovo-2000448415.html

В Курахово создали гуманитарный штаб

В Курахово создали гуманитарный штаб - РИА Новости, 20.02.2025

В Курахово создали гуманитарный штаб

Гуманитарный штаб создан в освобожденном от ВСУ городе Курахово в ДНР при поддержке военной комендатуры, штаб оказывает всестороннюю помощь жителям города и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:32:00+03:00

2025-02-20T05:32:00+03:00

2025-02-20T05:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Гуманитарный штаб создан в освобожденном от ВСУ городе Курахово в ДНР при поддержке военной комендатуры, штаб оказывает всестороннюю помощь жителям города и близлежащих освобожденных населенных пунктов, об этом рассказал РИА Новости администратор гуманитарного штаба Илья Малий. "Гуманитарный штаб был открыт при поддержке военной комендатуры. Мы сейчас находимся в гуманитарном штабе, а именно в его приемном отделении. На данный момент здесь происходит выдача гуманитарной помощи", - рассказал Малий. В штабе помимо гуманитарной помощи жители могут получить и медицинскую, а также обогреться и зарядить мобильные телефоны. Штаб одновременно является и перевалочным пунктом, куда поступают эвакуированные граждане из вновь освобожденных от ВСУ населенных пунктов на кураховском направлении. "Людей привозят, как, например, сейчас с Дачного, которые только освободили недавно (14 февраля - ред.). Людей привозят, мы здесь их принимаем, кормим, обогреваем, поим. Они здесь могут переночевать", - пояснил администратор штаба. Руководитель штаба назвал также основные потребности жителей Курахово - вода и топливо. "На данный момент самая большая проблема у людей в городе - это питьевая вода, также топливо, а именно бензин и газ", - уточнил собеседник. Как отметил Малий, ВСУ периодически обстреливают город, в том числе кассетными боеприпасами. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области.

https://ria.ru/20250217/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность