https://ria.ru/20250220/kurahovo-2000448415.html
В Курахово создали гуманитарный штаб
В Курахово создали гуманитарный штаб - РИА Новости, 20.02.2025
В Курахово создали гуманитарный штаб
Гуманитарный штаб создан в освобожденном от ВСУ городе Курахово в ДНР при поддержке военной комендатуры, штаб оказывает всестороннюю помощь жителям города и... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:32:00+03:00
2025-02-20T05:32:00+03:00
2025-02-20T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Гуманитарный штаб создан в освобожденном от ВСУ городе Курахово в ДНР при поддержке военной комендатуры, штаб оказывает всестороннюю помощь жителям города и близлежащих освобожденных населенных пунктов, об этом рассказал РИА Новости администратор гуманитарного штаба Илья Малий. "Гуманитарный штаб был открыт при поддержке военной комендатуры. Мы сейчас находимся в гуманитарном штабе, а именно в его приемном отделении. На данный момент здесь происходит выдача гуманитарной помощи", - рассказал Малий. В штабе помимо гуманитарной помощи жители могут получить и медицинскую, а также обогреться и зарядить мобильные телефоны. Штаб одновременно является и перевалочным пунктом, куда поступают эвакуированные граждане из вновь освобожденных от ВСУ населенных пунктов на кураховском направлении. "Людей привозят, как, например, сейчас с Дачного, которые только освободили недавно (14 февраля - ред.). Людей привозят, мы здесь их принимаем, кормим, обогреваем, поим. Они здесь могут переночевать", - пояснил администратор штаба. Руководитель штаба назвал также основные потребности жителей Курахово - вода и топливо. "На данный момент самая большая проблема у людей в городе - это питьевая вода, также топливо, а именно бензин и газ", - уточнил собеседник. Как отметил Малий, ВСУ периодически обстреливают город, в том числе кассетными боеприпасами. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области.
https://ria.ru/20250217/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Курахово создали гуманитарный штаб
В Курахово при поддержке военной комендатуры создали гуманитарный штаб
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Гуманитарный штаб создан в освобожденном от ВСУ городе Курахово в ДНР при поддержке военной комендатуры, штаб оказывает всестороннюю помощь жителям города и близлежащих освобожденных населенных пунктов, об этом рассказал РИА Новости администратор гуманитарного штаба Илья Малий.
"Гуманитарный штаб был открыт при поддержке военной комендатуры. Мы сейчас находимся в гуманитарном штабе, а именно в его приемном отделении. На данный момент здесь происходит выдача гуманитарной помощи", - рассказал Малий.
В штабе помимо гуманитарной помощи жители могут получить и медицинскую, а также обогреться и зарядить мобильные телефоны.
Штаб одновременно является и перевалочным пунктом, куда поступают эвакуированные граждане из вновь освобожденных от ВСУ
населенных пунктов на кураховском направлении.
"Людей привозят, как, например, сейчас с Дачного, которые только освободили недавно (14 февраля - ред.). Людей привозят, мы здесь их принимаем, кормим, обогреваем, поим. Они здесь могут переночевать", - пояснил администратор штаба.
Руководитель штаба назвал также основные потребности жителей Курахово
- вода и топливо. "На данный момент самая большая проблема у людей в городе - это питьевая вода, также топливо, а именно бензин и газ", - уточнил собеседник.
Как отметил Малий, ВСУ периодически обстреливают город, в том числе кассетными боеприпасами.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России
сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка
и 30 километрах к югу от Красноармейска
. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области
.