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Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 20.02.2025
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13:13 20.02.2025 (обновлено: 13:24 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/krym-2000530869.html
Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке
Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 20.02.2025
Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке
Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за передачу информации украинской военной разведке о местах дислокации российской армии в Феодосии, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:13:00+03:00
2025-02-20T13:24:00+03:00
феодосия
ленинский район
министерство обороны украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за передачу информации украинской военной разведке о местах дислокации российской армии в Феодосии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Решение в отношении 32-летнего жителя Ленинского района вынес Верховный суд Крыма. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, осужденный, будучи несогласным с проведением специальной военной операции, в июне 2023 года вступил в сообщество в соцсети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины. "Получив задание, мужчина осенью 2023 года осуществил фотографирование и видеосъемку мест дислокации Вооруженных сил Российской Федерации в городе Феодосии. За отправленную информацию подсудимый получил от куратора денежные средства", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы крымского управления ФСБ РФ, мужчину задержали в ноябре прошлого года. Среди передаваемых украинской стороне сведений была информация о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО. Мужчина признан виновным в госизмене в форме шпионажа.
https://ria.ru/20250115/fsb-1993788569.html
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феодосия, ленинский район, министерство обороны украины, безопасность
Феодосия, Ленинский район, Министерство обороны Украины, Безопасность
Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке

Житель Крыма получил 18 лет колонии за передачу данных украинской разведке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за передачу информации украинской военной разведке о местах дислокации российской армии в Феодосии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Решение в отношении 32-летнего жителя Ленинского района вынес Верховный суд Крыма.
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"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, осужденный, будучи несогласным с проведением специальной военной операции, в июне 2023 года вступил в сообщество в соцсети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины.
"Получив задание, мужчина осенью 2023 года осуществил фотографирование и видеосъемку мест дислокации Вооруженных сил Российской Федерации в городе Феодосии. За отправленную информацию подсудимый получил от куратора денежные средства", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы крымского управления ФСБ РФ, мужчину задержали в ноябре прошлого года. Среди передаваемых украинской стороне сведений была информация о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО. Мужчина признан виновным в госизмене в форме шпионажа.
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