https://ria.ru/20250220/krym-2000530869.html

Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке

Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 20.02.2025

Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке

Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за передачу информации украинской военной разведке о местах дислокации российской армии в Феодосии, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:13:00+03:00

2025-02-20T13:13:00+03:00

2025-02-20T13:24:00+03:00

феодосия

ленинский район

министерство обороны украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Крымчанина приговорили к 18 годам колонии за передачу информации украинской военной разведке о местах дислокации российской армии в Феодосии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Решение в отношении 32-летнего жителя Ленинского района вынес Верховный суд Крыма. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, осужденный, будучи несогласным с проведением специальной военной операции, в июне 2023 года вступил в сообщество в соцсети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины. "Получив задание, мужчина осенью 2023 года осуществил фотографирование и видеосъемку мест дислокации Вооруженных сил Российской Федерации в городе Феодосии. За отправленную информацию подсудимый получил от куратора денежные средства", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы крымского управления ФСБ РФ, мужчину задержали в ноябре прошлого года. Среди передаваемых украинской стороне сведений была информация о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО. Мужчина признан виновным в госизмене в форме шпионажа.

https://ria.ru/20250115/fsb-1993788569.html

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феодосия, ленинский район, министерство обороны украины, безопасность