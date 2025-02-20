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Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России

Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России - РИА Новости, 20.02.2025

Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России

Количество преступлений с криптовалютой в России растет, заявила в четверг председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:34:00+03:00

2025-02-20T16:34:00+03:00

2025-02-20T16:44:00+03:00

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криптовалюта

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Количество преступлений с криптовалютой в России растет, заявила в четверг председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. "С распространением в экономике криптовалюты растет количество преступлений, в которых цифровая валюта является средством совершения преступления, преступным доходом либо предметом посягательства", - сказала она на совещании судей. Подносова уточнила, что пока правовой статус цифровой валюты недостаточно урегулирован. В связи с этим Верховный суд принимает участие в подготовке правительством законодательной инициативы, направленной на признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного судопроизводства.

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россия, ирина подносова, верховный суд рф, криптовалюта, общество