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Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России
Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России - РИА Новости, 20.02.2025
Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России
Количество преступлений с криптовалютой в России растет, заявила в четверг председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:34:00+03:00
2025-02-20T16:34:00+03:00
2025-02-20T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Количество преступлений с криптовалютой в России растет, заявила в четверг председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. "С распространением в экономике криптовалюты растет количество преступлений, в которых цифровая валюта является средством совершения преступления, преступным доходом либо предметом посягательства", - сказала она на совещании судей. Подносова уточнила, что пока правовой статус цифровой валюты недостаточно урегулирован. В связи с этим Верховный суд принимает участие в подготовке правительством законодательной инициативы, направленной на признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного судопроизводства.
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россия, ирина подносова, верховный суд рф, криптовалюта, общество
Россия, Ирина Подносова, Верховный суд РФ, Криптовалюта, Общество
Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России
Председатель Верховного суда Подносова заявила о росте числа криптопреступлений