https://ria.ru/20250220/kriminal-2000118440.html
"Боимся его террора". Москвичи патрулируют улицы после гибели пенсионера
"Боимся его террора". Москвичи патрулируют улицы после гибели пенсионера - РИА Новости, 20.02.2025
"Боимся его террора". Москвичи патрулируют улицы после гибели пенсионера
Сделал замечание распивающему алкоголь в общественном месте и поплатился за это жизнью — когда приехала вызванная очевидцами скорая, было уже поздно. А... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:00:00+03:00
2025-02-20T08:00:00+03:00
2025-02-20T08:02:00+03:00
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россия
александр бастрыкин
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криминал
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Глеб Подгорский. Сделал замечание распивающему алкоголь в общественном месте и поплатился за это жизнью — когда приехала вызванная очевидцами скорая, было уже поздно. А затеявшего драку хулигана из полиции отпустили, что возмутило общественность. РИА Новости разбиралось в ситуации."Сперва не поняли"В середине февраля в соцсетях появился ролик: во дворе дома на севере Москвы нетрезвый мужчина средних лет размашистыми ударами избивает пожилого человека. Все это на глазах у соседей. Один из них зафиксировал происходящее.Когда пенсионер Юрий Сергеевич Морев, лежа на спине, позвал на помощь, испуганные люди бросились к нему, вызвали скорую и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть. Нападавшего, 48-летнего Олега Гориславского, задержали."Почему снимали? Потому что во дворе Олег постоянно пьянствует с кем-то. А потом возникают потасовки. Это было регулярно, все к этому привыкли, — разводит руками жительница дома на улице Ленинградская. — Вечером 14-го он сидел на лавочке с собутыльником. Тот отошел, как выяснилось. Никто и подумать не мог, что изобьют нашего безобидного дедушку, 76-летнего Юрия Сергеевича".На пьяницу не раз жаловались в полицию. Его задерживали, но отпускали."Как напьется, так дебош, скандал. Причем не только с прохожими: в магазинах, ресторанах, — рассказывает одна из соседок. — У нас во дворе уже своего рода "развлечение": вызвать наряд. Но почему-то из десяти вызовов оформляли только один. И то административкой за распитие алкоголя в общественном месте. Бывало, полицейские приедут, проводят до дома, и на этом все".Гориславский в молодости занимался боксом (кандидат в мастера спорта), сейчас оказывает услуги по грузоперевозкам. "В тот вечер он приехал на своей разбитой газели — попал в аварию. К нему присоединился товарищ, стали выпивать", — говорит другая соседка, Ярослава.А Юрий Сергеевич вышел покормить котов, для которых оборудовали во дворе отдельное место."У нас их полтора десятка, стерилизованые, за ними все ухаживают, присматривают. В 2019-м мы обратились в управу, чтобы построили домики и навесы. Юрий Сергеевич по дороге домой всегда останавливался там, кормил животных, отдыхал, читал газеты", — продолжает Ярослава.Увидев нетрезвого Гориславского, он сделал замечание — и тот на него набросился."Юрия Сергеевича по-доброму прозвали Дедом Морозом — за его окладистую бороду. Интеллигентный, абсолютно неконфликтный. Старожил двора. Уже лет десять был одинок. Насколько нам известно, родственники с ним связь не поддерживают", — добавляет собеседница РИА Новости."Общественный резонанс"В домовом чате опубликовали ролик.— Чей дедушка? В красной кепке, ходит с палочкой. Чей родственник?Никто не отозвался. Тогда соседи решили сделать все, чтобы Гориславский не избежал наказания."Какого было наше удивление, когда утром 15-го числа его после допроса отпустили. Оказывается, причина смерти Морева — сердечная недостаточность. Мы все же надеемся, что связь между кончиной человека и нападением на него установят", — сообщила жительница этого дома Ирина (имя изменено)."Гориславский своей вины в случившемся не видит. Журналистам, которых мы пригласили, заявил: раз дедушка погиб, "значит, судьба такая", — возмущается она. — Если он останется безнаказанным, то под угрозой каждый прохожий".Из-за общественного резонанса происшествием заинтересовались следователи: председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об убийстве."Утром 17-го числа Олег опять напился. Его на скорой увезли в больницу, — говорит Ярослава. — В отделении полиции переполох. Насколько нам известно, они выехали в больницу и задержали Гориславского на 48 часов. Есть риск, что на время расследования отпустят под подписку о невыезде либо под домашний арест. Этого, безусловно, мы тоже опасаемся".Тем временем соседям начали звонить неизвестные, которые представляются родственниками Юрия Морева и пытаются попасть в квартиру погибшего.В доме организовали "патрули", чтобы сообщать о тех, кто распивает алкоголь во дворе. Также убрали скамейки, демонтировали навесы там, где Гориславский устраивал попойки. Люди боятся, что его снова отпустят и он примется всех терроризировать.
https://ria.ru/20250212/kriminal-1998634074.html
https://ria.ru/20250105/kriminal-1989952686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), криминал
Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Криминал
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Глеб Подгорский. Сделал замечание распивающему алкоголь в общественном месте и поплатился за это жизнью — когда приехала вызванная очевидцами скорая, было уже поздно. А затеявшего драку хулигана из полиции отпустили, что возмутило общественность. РИА Новости разбиралось в ситуации.
В середине февраля в соцсетях появился ролик: во дворе дома на севере Москвы нетрезвый мужчина средних лет размашистыми ударами избивает пожилого человека. Все это на глазах у соседей. Один из них зафиксировал происходящее.
Когда пенсионер Юрий Сергеевич Морев, лежа на спине, позвал на помощь, испуганные люди бросились к нему, вызвали скорую и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть. Нападавшего, 48-летнего Олега Гориславского, задержали.
"Почему снимали? Потому что во дворе Олег постоянно пьянствует с кем-то. А потом возникают потасовки. Это было регулярно, все к этому привыкли, — разводит руками жительница дома на улице Ленинградская. — Вечером 14-го он сидел на лавочке с собутыльником. Тот отошел, как выяснилось. Никто и подумать не мог, что изобьют нашего безобидного дедушку, 76-летнего Юрия Сергеевича".
На пьяницу не раз жаловались в полицию. Его задерживали, но отпускали.
«
"Как напьется, так дебош, скандал. Причем не только с прохожими: в магазинах, ресторанах, — рассказывает одна из соседок. — У нас во дворе уже своего рода "развлечение": вызвать наряд. Но почему-то из десяти вызовов оформляли только один. И то административкой за распитие алкоголя в общественном месте. Бывало, полицейские приедут, проводят до дома, и на этом все".
Гориславский в молодости занимался боксом (кандидат в мастера спорта), сейчас оказывает услуги по грузоперевозкам. "В тот вечер он приехал на своей разбитой газели — попал в аварию. К нему присоединился товарищ, стали выпивать", — говорит другая соседка, Ярослава.
А Юрий Сергеевич вышел покормить котов, для которых оборудовали во дворе отдельное место.
«
"У нас их полтора десятка, стерилизованые, за ними все ухаживают, присматривают. В 2019-м мы обратились в управу, чтобы построили домики и навесы. Юрий Сергеевич по дороге домой всегда останавливался там, кормил животных, отдыхал, читал газеты", — продолжает Ярослава.
Увидев нетрезвого Гориславского, он сделал замечание — и тот на него набросился.
"Юрия Сергеевича по-доброму прозвали Дедом Морозом — за его окладистую бороду. Интеллигентный, абсолютно неконфликтный. Старожил двора. Уже лет десять был одинок. Насколько нам известно, родственники с ним связь не поддерживают", — добавляет собеседница РИА Новости.
В домовом чате опубликовали ролик.
— Чей дедушка? В красной кепке, ходит с палочкой. Чей родственник?
Никто не отозвался. Тогда соседи решили сделать все, чтобы Гориславский не избежал наказания.
"Какого было наше удивление, когда утром 15-го числа его после допроса отпустили. Оказывается, причина смерти Морева — сердечная недостаточность. Мы все же надеемся, что связь между кончиной человека и нападением на него установят", — сообщила жительница этого дома Ирина (имя изменено).
"Гориславский своей вины в случившемся не видит. Журналистам, которых мы пригласили, заявил: раз дедушка погиб, "значит, судьба такая", — возмущается она. — Если он останется безнаказанным, то под угрозой каждый прохожий".
Из-за общественного резонанса происшествием заинтересовались следователи: председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об убийстве.
«
"Утром 17-го числа Олег опять напился. Его на скорой увезли в больницу, — говорит Ярослава. — В отделении полиции переполох. Насколько нам известно, они выехали в больницу и задержали Гориславского на 48 часов. Есть риск, что на время расследования отпустят под подписку о невыезде либо под домашний арест. Этого, безусловно, мы тоже опасаемся".
Тем временем соседям начали звонить неизвестные, которые представляются родственниками Юрия Морева и пытаются попасть в квартиру погибшего.
В доме организовали "патрули", чтобы сообщать о тех, кто распивает алкоголь во дворе. Также убрали скамейки, демонтировали навесы там, где Гориславский устраивал попойки. Люди боятся, что его снова отпустят и он примется всех терроризировать.