Рейтинг@Mail.ru
"Боимся его террора". Москвичи патрулируют улицы после гибели пенсионера - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.02.2025 (обновлено: 08:02 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/kriminal-2000118440.html
"Боимся его террора". Москвичи патрулируют улицы после гибели пенсионера
"Боимся его террора". Москвичи патрулируют улицы после гибели пенсионера - РИА Новости, 20.02.2025
"Боимся его террора". Москвичи патрулируют улицы после гибели пенсионера
Сделал замечание распивающему алкоголь в общественном месте и поплатился за это жизнью — когда приехала вызванная очевидцами скорая, было уже поздно. А... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:00:00+03:00
2025-02-20T08:02:00+03:00
москва
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000098515_0:149:2878:1768_1920x0_80_0_0_35317cdcfa7bc3612fdc26795d4cd4b0.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Глеб Подгорский. Сделал замечание распивающему алкоголь в общественном месте и поплатился за это жизнью — когда приехала вызванная очевидцами скорая, было уже поздно. А затеявшего драку хулигана из полиции отпустили, что возмутило общественность. РИА Новости разбиралось в ситуации."Сперва не поняли"В середине февраля в соцсетях появился ролик: во дворе дома на севере Москвы нетрезвый мужчина средних лет размашистыми ударами избивает пожилого человека. Все это на глазах у соседей. Один из них зафиксировал происходящее.Когда пенсионер Юрий Сергеевич Морев, лежа на спине, позвал на помощь, испуганные люди бросились к нему, вызвали скорую и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть. Нападавшего, 48-летнего Олега Гориславского, задержали."Почему снимали? Потому что во дворе Олег постоянно пьянствует с кем-то. А потом возникают потасовки. Это было регулярно, все к этому привыкли, — разводит руками жительница дома на улице Ленинградская. — Вечером 14-го он сидел на лавочке с собутыльником. Тот отошел, как выяснилось. Никто и подумать не мог, что изобьют нашего безобидного дедушку, 76-летнего Юрия Сергеевича".На пьяницу не раз жаловались в полицию. Его задерживали, но отпускали.&quot;Как напьется, так дебош, скандал. Причем не только с прохожими: в магазинах, ресторанах, — рассказывает одна из соседок. — У нас во дворе уже своего рода &quot;развлечение&quot;: вызвать наряд. Но почему-то из десяти вызовов оформляли только один. И то административкой за распитие алкоголя в общественном месте. Бывало, полицейские приедут, проводят до дома, и на этом все&quot;.Гориславский в молодости занимался боксом (кандидат в мастера спорта), сейчас оказывает услуги по грузоперевозкам. "В тот вечер он приехал на своей разбитой газели — попал в аварию. К нему присоединился товарищ, стали выпивать", — говорит другая соседка, Ярослава.А Юрий Сергеевич вышел покормить котов, для которых оборудовали во дворе отдельное место.&quot;У нас их полтора десятка, стерилизованые, за ними все ухаживают, присматривают. В 2019-м мы обратились в управу, чтобы построили домики и навесы. Юрий Сергеевич по дороге домой всегда останавливался там, кормил животных, отдыхал, читал газеты&quot;, — продолжает Ярослава.Увидев нетрезвого Гориславского, он сделал замечание — и тот на него набросился."Юрия Сергеевича по-доброму прозвали Дедом Морозом — за его окладистую бороду. Интеллигентный, абсолютно неконфликтный. Старожил двора. Уже лет десять был одинок. Насколько нам известно, родственники с ним связь не поддерживают", — добавляет собеседница РИА Новости."Общественный резонанс"В домовом чате опубликовали ролик.— Чей дедушка? В красной кепке, ходит с палочкой. Чей родственник?Никто не отозвался. Тогда соседи решили сделать все, чтобы Гориславский не избежал наказания."Какого было наше удивление, когда утром 15-го числа его после допроса отпустили. Оказывается, причина смерти Морева — сердечная недостаточность. Мы все же надеемся, что связь между кончиной человека и нападением на него установят", — сообщила жительница этого дома Ирина (имя изменено)."Гориславский своей вины в случившемся не видит. Журналистам, которых мы пригласили, заявил: раз дедушка погиб, "значит, судьба такая", — возмущается она. — Если он останется безнаказанным, то под угрозой каждый прохожий".Из-за общественного резонанса происшествием заинтересовались следователи: председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об убийстве."Утром 17-го числа Олег опять напился. Его на скорой увезли в больницу, — говорит Ярослава. — В отделении полиции переполох. Насколько нам известно, они выехали в больницу и задержали Гориславского на 48 часов. Есть риск, что на время расследования отпустят под подписку о невыезде либо под домашний арест. Этого, безусловно, мы тоже опасаемся".Тем временем соседям начали звонить неизвестные, которые представляются родственниками Юрия Морева и пытаются попасть в квартиру погибшего.В доме организовали "патрули", чтобы сообщать о тех, кто распивает алкоголь во дворе. Также убрали скамейки, демонтировали навесы там, где Гориславский устраивал попойки. Люди боятся, что его снова отпустят и он примется всех терроризировать.
https://ria.ru/20250212/kriminal-1998634074.html
https://ria.ru/20250105/kriminal-1989952686.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000098515_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_51129d68d3d5ebe08ce77ad8837a8fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), криминал
Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Криминал

"Боимся его террора". Москвичи патрулируют улицы после гибели пенсионера

© РИА Новости / Анатолий КарбиновСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Анатолий Карбинов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Глеб Подгорский. Сделал замечание распивающему алкоголь в общественном месте и поплатился за это жизнью — когда приехала вызванная очевидцами скорая, было уже поздно. А затеявшего драку хулигана из полиции отпустили, что возмутило общественность. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Сперва не поняли"

В середине февраля в соцсетях появился ролик: во дворе дома на севере Москвы нетрезвый мужчина средних лет размашистыми ударами избивает пожилого человека. Все это на глазах у соседей. Один из них зафиксировал происходящее.
Когда пенсионер Юрий Сергеевич Морев, лежа на спине, позвал на помощь, испуганные люди бросились к нему, вызвали скорую и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть. Нападавшего, 48-летнего Олега Гориславского, задержали.
© Ленинградка33/TelegramКадр видео с избиением пенсионера в Москве
Кадр видео с избиением пенсионера в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Ленинградка33/Telegram
Кадр видео с избиением пенсионера в Москве
"Почему снимали? Потому что во дворе Олег постоянно пьянствует с кем-то. А потом возникают потасовки. Это было регулярно, все к этому привыкли, — разводит руками жительница дома на улице Ленинградская. — Вечером 14-го он сидел на лавочке с собутыльником. Тот отошел, как выяснилось. Никто и подумать не мог, что изобьют нашего безобидного дедушку, 76-летнего Юрия Сергеевича".
На пьяницу не раз жаловались в полицию. Его задерживали, но отпускали.
«

"Как напьется, так дебош, скандал. Причем не только с прохожими: в магазинах, ресторанах, — рассказывает одна из соседок. — У нас во дворе уже своего рода "развлечение": вызвать наряд. Но почему-то из десяти вызовов оформляли только один. И то административкой за распитие алкоголя в общественном месте. Бывало, полицейские приедут, проводят до дома, и на этом все".

© Ленинградка33/TelegramКадр видео с избиением пенсионера в Москве
Кадр видео с избиением пенсионера в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Ленинградка33/Telegram
Кадр видео с избиением пенсионера в Москве
Гориславский в молодости занимался боксом (кандидат в мастера спорта), сейчас оказывает услуги по грузоперевозкам. "В тот вечер он приехал на своей разбитой газели — попал в аварию. К нему присоединился товарищ, стали выпивать", — говорит другая соседка, Ярослава.
А Юрий Сергеевич вышел покормить котов, для которых оборудовали во дворе отдельное место.
«

"У нас их полтора десятка, стерилизованые, за ними все ухаживают, присматривают. В 2019-м мы обратились в управу, чтобы построили домики и навесы. Юрий Сергеевич по дороге домой всегда останавливался там, кормил животных, отдыхал, читал газеты", — продолжает Ярослава.

Увидев нетрезвого Гориславского, он сделал замечание — и тот на него набросился.
"Юрия Сергеевича по-доброму прозвали Дедом Морозом — за его окладистую бороду. Интеллигентный, абсолютно неконфликтный. Старожил двора. Уже лет десять был одинок. Насколько нам известно, родственники с ним связь не поддерживают", — добавляет собеседница РИА Новости.
© Фото : Ленинградка33/TelegramЮрий Морев
Юрий Морев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Ленинградка33/Telegram
Юрий Морев

"Общественный резонанс"

В домовом чате опубликовали ролик.
— Чей дедушка? В красной кепке, ходит с палочкой. Чей родственник?
Никто не отозвался. Тогда соседи решили сделать все, чтобы Гориславский не избежал наказания.
"Какого было наше удивление, когда утром 15-го числа его после допроса отпустили. Оказывается, причина смерти Морева — сердечная недостаточность. Мы все же надеемся, что связь между кончиной человека и нападением на него установят", — сообщила жительница этого дома Ирина (имя изменено).
"Гориславский своей вины в случившемся не видит. Журналистам, которых мы пригласили, заявил: раз дедушка погиб, "значит, судьба такая", — возмущается она. — Если он останется безнаказанным, то под угрозой каждый прохожий".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму
12 февраля, 08:00
Из-за общественного резонанса происшествием заинтересовались следователи: председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об убийстве.
«
"Утром 17-го числа Олег опять напился. Его на скорой увезли в больницу, — говорит Ярослава. — В отделении полиции переполох. Насколько нам известно, они выехали в больницу и задержали Гориславского на 48 часов. Есть риск, что на время расследования отпустят под подписку о невыезде либо под домашний арест. Этого, безусловно, мы тоже опасаемся".
Тем временем соседям начали звонить неизвестные, которые представляются родственниками Юрия Морева и пытаются попасть в квартиру погибшего.
В доме организовали "патрули", чтобы сообщать о тех, кто распивает алкоголь во дворе. Также убрали скамейки, демонтировали навесы там, где Гориславский устраивал попойки. Люди боятся, что его снова отпустят и он примется всех терроризировать.
Исправительное учреждение Республики Мордовия - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"Приговорили сразу к двум казням". Что устроил жестокий рецидивист Червонец
5 января, 08:00
 
МоскваРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Криминал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала